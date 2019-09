Aktivist fordert Hilfe für Demos in Hongkong

Berlin Ein führender Aktivist der Protestbewegung in Hongkong, Joshua Wong, hat die Bundesregierung aufgefordert, Polizeigewalt und Machtmissbrauch klar zu verurteilen. Zudem solle Deutschland den Export von Ausrüstung an die Bereitschaftspolizei von Hongkong aussetzen, sagte der 22-Jährige am Mittwoch vor der Bundespressekonferenz in Berlin.

Wong forderte zudem, Deutschland solle Gespräche über die Handelsbeziehungen mit China und Hongkong aussetzen, bis Menschenrechtsthemen auf die Tagesordnung gesetzt werden. Auch müssten Sanktionen erwogen werden.

Seit dem 9. Juni kommt es in Hongkong immer wieder zu Protesten. Die Protestbewegung befürchtet steigenden Einfluss Pekings auf die Sonderverwaltungszone.