Berlin Die Große Koalition steht kurz davor, eines der größten Hindernisse für eine halbwegs vernünftige Zwischenbilanz aus dem Weg zu räumen. Zusätzlich unter Druck durch die katastrophalen Wahlergebnisse der Christ- und der Sozialdemokraten in Thüringen soll bei einem Spitzentreffen von Union und SPD am Montag das Streit-Thema Grundrente gelöst werden.

In einem elfstündigen Verhandlungsmarathon der Arbeitsgruppe kam es in der Nacht zu Freitag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen zu Annäherungen, die die Einigungschancen deutlich vergrößert hätten. „Es ist davon auszugehen, dass am Montagabend der Knoten durchgeschlagen wird“, sagte ein Koalitionsfachmann unserer Berliner Redaktion.

Die Grundrente ist eines der wesentlichen Projekte, das im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vereinbart wurde. Sie soll ein Instrument sein, um der drohenden Altersarmut zu begegnen. Sie sieht vor, dass Arbeitnehmer, die mindestens 35 Jahre Beiträge eingezahlt haben, eine Rente von zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung erhalten sollen. Haupt-Streitpunkt war bislang, ob die Grundrente von einer Bedürftigkeitsprüfung abhängen sollte. Während sich die SPD dagegen wehrte, beharrten die Unionsparteien darauf.

Dieser Konflikt scheint entschärft zu sein. Inzwischen ist von einer Einkommensprüfung die Rede. Noch offen ist, welche Einkommensarten dabei zugrunde gelegt werden und ab welcher Höhe dann keine Grundrente gezahlt wird. Es geht dabei beispielsweise um die Frage, ob eine Beitragszahlerin, deren Ehemann eine gute Rente bezieht, eigene Grundrenten-Ansprüche verliert. Es soll verhindert werden, dass auch Rentner mit höheren Einkommen bedacht werden.

Von den Details der Prüfung hängt ab, wie groß der Kreis der Begünstigten der Grundrente ausfällt und wie viel sie insgesamt kostet. Im Gespräch ist angeblich ein Kostenvolumen von rund zwei Milliarden Euro. Ob damit ein Kreis von mehr als einer Million Begünstigten zu erreichen ist, wie es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bislang immer wollte, ist offen.