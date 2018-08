Berlin Andrea Nahles legt nach: „Wir brauchen eine Garantie des Rentenniveaus auf dem heutigen Niveau bis 2040. Wer glaubt, man könne kluge Rentenpolitik auf die lange Bank schieben, irrt gewaltig“, sagt die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Die Union muss sich noch einmal bewegen. Wenn das nicht geschieht, werden wir uns nicht damit zufriedengeben und die sichere Rente zum Wahlkampfthema machen.“

Klartext von Nahles. „Wir schaffen den Neustart für eine stabile Rente“, lautet der Slogan nach der Sommerpause. Die Parteivorsitzende stellt sich hinter Bundesfinanzminister Olaf Scholz, bekräftigt die Forderung der Genossen nach der Rentengarantie für die kommenden Jahrzehnte. Der Vorstoß zur Alterssicherung soll mehr werden als ein Sommerlochfüller. Wird die Rente das große Thema der SPD, um verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, das soziale Profil zu schärfen und die Union und Kanzlerin Angela Merkel in die Enge zu treiben? Oder fällt Nahles, Scholz und Co. die Offensive auf die Füße, weil sich die Bürgerinnen und Bürger nicht mit „teuren Rentenbonbons“ blenden lassen, wie es manche in der Union prognostizieren?

Die Kritik von Union und Experten wird jedenfalls schärfer. Eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent bis 2040: „Unfinanzierbar und unfair gegenüber den Jüngeren“, urteilt Rentenfachmann Bernd Raffelhüschen gestern. Drei Billionen Euro werde das langfristig kosten. Die Beiträge zur Rentenkasse müssten von 18,6 auf 29 Prozent steigen, rechnet der Freiburger Wissenschaftler vor. Denn die Rente von immer mehr Älteren muss von immer weniger Jüngeren bezahlt werden. Sollten auch die Beiträge stabilisiert werden, müssten die Steuern massiv erhöht werden. Eine Anhebung der Mehrwertsteuer von 19 auf fast 26 Prozent wäre eine Option, erklärt Axel Börsch-Supan, der ebenfalls einer der angesehensten Rentenexperten ist.

Mit dem großen Renten-Aufschlag trifft die SPD einen wunden Punkt. Anders als bei der Flüchtlingspolitik geht es bei der Rente um ganz konkrete Auswirkungen für jede Bürgerin und jeden Bürger. Die Verunsicherung steigt, weil die Baby-Boomer bald in Rente gehen werden. Die Union hatte in den Koalitionsverhandlungen eine Garantie für ein stabiles Rentenniveau über 2025 hinaus verweigert. Stattdessen wurde eine Rentenkommission eingesetzt, die bis Ende kommenden Jahres ein tragfähiges Konzept inklusive Finanzierung vorlegen soll. Dass Finanzminister Scholz nun per Zeitungsinterview vorgegriffen hatte, sorgt in der Union ebenfalls für Empörung.

Gut möglich, dass der Rentenstreit zur ernsten Belastungsprobe für die Große Koalition wird, denn die SPD hat sich fest vorgenommen, Kurs zu halten.