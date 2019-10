Berlin Es tut sich was! Millionen Begünstigte einer betrieblichen Altersvorsorge können darauf hoffen, dass es in absehbarer Zeit zu einer Korrektur dessen kommt, was sie als ganz krasse Ungerechtigkeit empfinden. Seit Jahren treibt es vielen die Zornesröte ins Gesicht, dass ihnen von ihren Betriebsrenten und Zahlungen aus der Lebensversicherung, die ihr Arbeitgeber auf sie abgeschlossen hat, drastische Sozialversicherungsbeiträge abgezogen werden. Es geht um Abzüge von unter dem Strich nicht ganz einem Fünftel.

Sie müssen nämlich nicht nur den Arbeitnehmer-, sondern gleich noch den Arbeitgeberanteil zur Kranken- und Pflegeversicherung mitzahlen, wenn auch verteilt über einige Jahre.

Das Stichwort heißt „Doppelverbeitragung“. Beschert hat ihnen das im Jahre 2004 die damalige rot-grüne Regierungskoalition mit dem „Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung“. Das soll sich nun ändern, auch wenn noch keiner sagen will, wann konkret und wie das aussehen soll.

„Ja, in diesen Tagen finden weitere Gespräche statt. Ich erlebe sie als sehr konstruktiv“, ließ Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, dieser Tage via „Facebook“ vernehmen. „Alle drei Koalitionsparteien wollen was lösen und ändern“, formulierte es der CDU-Politiker. Ein Datum, wann Ergebnisse zu erwarten seien, konnte oder wollte er jedoch nicht nennen. In Regierungskreisen ist jedoch schon von einer „heißen Phase“ die Rede, in der sich die Gespräche befänden.

Es ist nicht nur das Haus Spahn, auch in anderen beteiligten Ministerien, wie denen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), ist man betont schmallippig. Doch eines ist klar: In der Grundrichtung ist man sich einig. Eine Sprecherin Heils sagt immerhin ein paar Worte mehr. „Vor dem Hintergrund der guten finanziellen Situation in der gesetzlichen Krankenversicherung hat Bundesarbeitsminister Heil gegenüber seinem Amtskollegen Gesundheitsminister Jens Spahn deutlich gemacht, dass das Problem der sogenannten Doppelverbeitragung angegangen werden muss.“ Spahns Haus habe zugesagt, das Thema „einschließlich der Aspekte einer Gegenfinanzierung lösungsorientiert zu prüfen“.

Angestrebt wird, dass Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner sowie die mehr als sechs Millionen Begünstigten von betrieblichen Lebensversicherungen künftig nicht den vollen, sondern nur noch den halben Beitrag zur Krankenversicherung tragen sollten. Dies würde die Betroffenen in Zukunft erheblich entlasten, „ohne die Finanzierungserfordernisse der Krankenversicherung aus den Augen zu verlieren“, heißt es bei Heil. Daneben wird die Einführung eines Freibetrags anstelle der bisherigen Freigrenze diskutiert. Das könnte bedeuten, dass Betriebsrenten bis zur Höhe des Freibetrags von derzeit rund 155 Euro künftig stets beitragsfrei wären und nur der Teil, der über diesen Freibetrag hinausginge, beitragspflichtig würde.

Spahn hatte Anfang des Jahres schon einmal einen Vorstoß gewagt, dieses Problem zu lösen. Doch über die Finanzierung, es geht um drei Milliarden Euro oder mehr, kam es dann zum Streit mit seinem Kollegen Scholz. So verschwand das Vorhaben erst einmal aus den Schlagzeilen und beschäftigt seither die Fachleute.

Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber die neuen Hoffnung machenden Zeichen kommen in einer Zeit, in der viele der Betroffenen ihrem Unmut einmal wieder Luft machen wollen. So hat der Verein der Direktversicherungsgeschädigten, der rund 2000 Betroffene vertritt, am 26. Oktober zu bundesweiten Protesten aufgerufen.