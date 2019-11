Altmaier fordert kleineren Bundestag

Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat eine Verkleinerung des Bundestages, weniger Wahltermine und eine geringere Zahl an Bundesministern und Staatssekretären gefordert. Noch in diesem Jahr brauche es eine Parlamentsreform, die zu einer deutlichen Verkleinerung führe, schrieb Altmaier in einem Gastbeitrag in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Mit 709 Abgeordneten sei der Bundestag viel zu groß. Er plädierte dafür, die Zahl der Abgeordneten schrittweise alle vier Jahre um 40 Sitze zu reduzieren, bis eine angemessene Zahl erreicht sei.