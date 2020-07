Analyse: Berlin im Fieber von 1930 bis 1933

Berlin Der von vielen prominenten Zeitgenossen befragte „Hellseher“ Erik Jan Hanussen sieht am Vorabend des Reichstagsbrandes im Februar 1933 „das deutsche Land an der Spitze der Kulturnationen“, was den „Rasputin Hitlerdeutschlands“ wenig später nicht davor schützen wird, ermordet zu werden. Der letzte Reichskanzler der Weimarer Republik, der General Kurt von Schleicher, besucht noch Ende Januar 1933 zusammen mit Gästen wie Erich Kästner, Carl Zuckmayer und Wilhelm Furtwängler den Berliner Presseball. Über ein Jahr später wird Schleicher zusammen mit seiner Frau in ihrer Villa beim sogenannten Röhm-Putsch von Nazis erschossen. Berlin ist im „Fieber“, wie der Fallada-Biograf Peter Walther sein neues Buch über das „Universum Berlin 1930-1933“ betitelt (Aufbau Verlag).

Der Autor schildert diese dramatischen Endjahre der Weimarer Republik am Beispiel verschränkt erzählter Fälle und Biografien, dazu gehören der, wie sie im Buch charakterisiert werden, „tugendhafte“ Reichskanzler Heinrich Brüning, der „rote Zar“ Otto Braun, der „Herrenreiter“ Franz von Papen, der „Sturkopf“ Ernst Thälmann oder die in Berlin arbeitende amerikanische Starjournalistin Dorothy Thompson. Sie lernt hier den späteren Literaturnobelpreisträger Sinclair Lewis („Elmer Gantry“) kennen und heiratet ihn. Daneben spielen die sozialen Konflikte und Straßenkämpfe eine Rolle.