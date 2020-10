Analyse: Corona-Krise als Zäsur

Berlin Ändert Corona das landläufige Freizeitverhalten? Ein Leben mit nur wenigen Besuchen bei Freunden, weniger Fußball, ohne Restaurantbesuche, Konzerte, Theater, Clubbesuch, Kirchgang, Stammtisch, Yoga-Gruppe, Schwimmbad, Ballettstunde, Karneval, Volksfest, Weihnachtsmarkt, weite Urlaubsreisen scheint für Millionen Menschen plötzlich möglich. Die Corona-Pandemie hat seit Mitte März zu einer Art Agonie geführt.

„Agonie“ bedeutet laut Duden Passivität. Es scheint jedenfalls, dass, wenn die Pandemie eines Tages vorbei sein sollte, die Menschen ein anderes Gefühl für ihre Zeit entwickelt haben werden. Sie überlegen sich schon jetzt genau, wofür sie diese wertvolle Ressource benutzen.

Eintopf zu Hause

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann sagte in einem „Welt“-Interview, er fürchte, dass sich die Gesellschaft kollektiv nicht mehr aus dem Lockdown traue, „dass wir soziale Interaktionen auf den Bildschirm verlegen, dass, selbst wenn die Restaurants offen sind, keiner mehr hingeht, dass keiner mehr ins Theater geht und man in ständiger Sorge lebt, dass Lockerungen zurückgenommen werden können“. Ohne Restaurants zum Beispiel gehe es aber zurück in die „Nachkriegszeit“, meinte Kehlmann. „Trefft euch doch zu Hause und kocht Eintopf.“

Von Politik und Wissenschaft kommt immer wieder das Signal, dass die besseren Bürger diejenigen seien, die zu Hause bleiben. Zuletzt appellierte auch wieder Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesichts sprunghaft gestiegener Corona-Infektionszahlen, soziale Kontakte zu beschränken und weniger zu reisen.

Anfangs dachten noch viele, ein paar Wochen Verzicht seien schon okay, doch schon bald setzte sich die Erkenntnis durch, dass die Pandemie etwas Langfristigeres ist. Viele sahen plötzlich auch eine heilsame Entschleunigung. Abschied vom Freizeitstress. Der Beginn eines intensiveren und umweltfreundlicheren Lebens. Es lässt sich aber auch als Egotrip negativ darstellen, denn auch Institutionen und Gruppen, die auf freiwillige Teilnahme und soziales Engagement bauen, leiden.

Werden sich die Menschen nach der Krise wieder so verhalten wie davor? Dagegen spricht, dass die Pandemie nicht plötzlich vorbei sein wird, sondern eher schleichend enden wird; vielleicht ist das Gerede von der „neuen Normalität“ also richtig.

Zynische Vorstellung

Der Historiker Andreas Wirsching glaubt, dass zurzeit trotz aller Widrigkeiten „die demoskopisch fassbare Stimmung besser als die Lage ist“. Die wirtschaftlichen Corona-Konsequenzen werden noch „gravierend“, warnt er. Es bestehe die Gefahr eines langwährenden Nachfrageeinbruchs mit vielen Pleiten.

Dass die Pandemie die Menschen grundsätzlich zum Guten verändere, glaubt der Direktor vom Institut für Zeitgeschichte München-Berlin keinesfalls. Die Pandemie werde vor allem ein Katalysator bestehender Tendenzen wie mehr Nationalismus. Das könne auch ein paar positive Entwicklungen betreffen wie den Klimaschutz oder einen kritischeren Umgang mit dem Massentourismus. Ansonsten aber halte er die Vorstellung, „die Pandemie-Krise habe ja vielleicht auch ,Gutes‘ und berge neue ,Chancen‘, für kurzsichtig und auch zynisch gegenüber denen, die um ihre Existenz oder Gesundheit bangen müssen“.