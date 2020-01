Berlin Papst Benedikt XV. sprach von einem „rachsüchtigen Diktat“ und forderte Gerechtigkeit auch für die Kriegsverlierer. „Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in diese Fesseln legt?“, klagte der Ministerpräsident des Deutschen Reiches, Philipp Scheidemann, und begründete damit seinen Rücktritt. Und der Soziologe Max Weber kommentierte: „Nun wird [...] der Friede diskreditiert sein, nicht der Krieg.“

Die Rede war vom Versailler Vertrag, der am 10. Januar 1920 in Kraft trat. Während der Waffenstillstandsverhandlungen hatten die Deutschen eine auf Gerechtigkeit und Ausgleich bedachte Friedensordnung erhofft. Doch dann gab es ein böses Erwachen, schreibt der Marburger Historiker Eckart Conze.

Es wurde ein Diktatfrieden: Deutschland war an den Verhandlungen nicht beteiligt gewesen. Seine Abgesandten konnten den Vertragstext nur entgegennehmen. Frankreich wollte eine dauerhafte Schwächung des Nachbarn. Alles in allem verlor das Reich etwa ein Siebtel seines Gebiets, ein Zehntel seiner Bevölkerung und musste auf seine Kolonien verzichten. Nur den deutschen Militärs wurden Kriegsverbrechen vorgeworfen. Die in Artikel 231 festgeschriebene Alleinschuld am Weltkrieg führte zu enormen Reparationsforderungen.

Als Wiedergutmachung hatte Deutschland 100 Milliarden Goldmark angeboten, im Vertrag selbst wurde keine Gesamtsumme genannt. Doch später forderten die Alliierten die astronomische Summe von 269 Milliarden Goldmark. Das bedeutete für die Weimarer Republik eine permanente Belastung. Die Forderungen wurden später halbiert und mehrfach revidiert, und 1932 wurden die Zahlungen ausgesetzt. Die letzte Rate für Zinsen und Tilgung in Höhe von 56 Millionen Euro zahlte die Bundesrepublik am 3. Oktober 2010.

Westfälischer Friede von 1648 und Wiener Kongress 1815 – beide europäischen Friedensschlüsse schufen lang währende stabile Ordnungen. Der Versailler Vertrag aber war schon 20 Jahre später Makulatur. Es war ein von allen Seiten ungeliebter Friedensschluss, der auch für den Aufstieg Hitlers und den Zweiten Weltkrieg verantwortlich gemacht wird. „Auf allen Seiten ging auch nach dem Waffenstillstand der Krieg in den Köpfen weiter“, schreibt Conze. „Versailles – das war der Frieden, den keiner wollte.“

Zugleich galt es, ein großes Bündel von Problemen zu lösen: Der Zerfall des Osmanischen Reichs, der Habsburger Monarchie und Russlands löste eine Welle von Nationalismus, ethnischen Auseinandersetzungen und die Gründung neuer Nationalstaaten aus. Bis heute zeigen sich die Folgen etwa auf dem Balkan, in Palästina, dem Irak oder zwischen der Türkei und Griechenland. Auch auf die koloniale Welt hatte Versailles dramatische Auswirkungen.