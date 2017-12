Berlin Keine Balkonszenen diesmal. Keine Bilder aus den Sitzungsrunden. Keine Twitterprovokationen. Keine Durchstechereien. Wenn Union und SPD am 7. Januar offiziell in ihre Sondierungen über eine Regierungsbildung starten, soll alles anders werden. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl schlägt gar ein Twitter-Verbot vor. Der CDU-Mann träumt von Gesprächen in klösterlicher Abgeschiedenheit, ohne Handy, ohne WLAN.

Disziplin, Konzentration auf das Wesentliche. So lautet zumindest dieses Mal das Ziel. Zu bitter, zu abschreckend sind die Lehren aus den gescheiterten Jamaika-Gesprächen. Für Ausfallschritte fehlt die Zeit. Schon am 12. Januar soll klar sein, ob die Spitzen von CDU, CSU und SPD ihren Gremien Koalitionsverhandlungen empfehlen.

Anders als bei den Jamaika-Sondierungen von Union, FDP und Grünen treffen diesmal Partner aufeinander, die sich gut kennen, die Erfahrung im Regierungshandeln haben, die auf Unterstützung eines breiten Apparates setzen können. Besprochen werden sollen die großen Linien – bloß nicht zu viele Details. „Wenn Sie in der Unendlichkeit landen, dann ist auch das Risiko größer, dass die Beteiligten viel zu viel erzählen“, sagt SPD-Unterhändler Stephan Weil, der gerade in Niedersachsen weitgehend geräuschlos eine Groko ausgehandelt hat.

Dass aus den Berliner Sondierungsgesprächen tatsächlich nichts nach draußen dringt, darf bezweifelt werden. Ebenso, dass tatsächlich alle Beteiligten auf Querschüsse verzichten. Bei den Jamaika-Sondierungen hatten der Grüne Jürgen Trittin, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn und FDP-Chef Christian Lindner besonders gern mal provoziert. Die „Bild“-Zeitung nannte sie die „Bad Boys von Jamaika“.

Dobrindt und Spahn sind auch diesmal wieder dabei. Der aufstrebende Konservative Spahn machte zuletzt von sich reden, als er erneut eine Minderheitsregierung ins Gespräch brachte, obwohl Merkel dies strikt ablehnt. Dobrindt wiederum hat vom 4. bis 6. Januar seine erste Klausur als CSU-Landesgruppenchef zu bestehen, traditionell eine gute Gelegenheit für starke Sprüche zum Jahresanfang. Die viel beschworene Funkdisziplin dürfte da ein Wunschtraum bleiben.