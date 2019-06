Berlin Es ist noch nicht lange her, da freuten sich deutsche Finanzminister, dass nach der Griechenland-Krise mit ihren Existenzgefahren für die Euro-Zone das Thema Europa nicht mehr die internationalen Treffen dominierte. Doch das war einmal. Italien mit seiner Koalition aus linken und rechten Populisten sorgt dafür, dass die Krisenangst wieder wächst. Die EU-Kommission setzte ein Signal. Sie empfahl, gegen Italien ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Stabilitätsregeln in Europa einzuleiten, an dessen Ende eine hohe Milliardenstrafe stehen könnte. Bei dem Mittelmeer-Land handelt sich vielmehr um die drittgrößte Volkswirtschaft im Euro-Raum.

• Die Fakten

Italien ist mit seinen gut 60 Millionen Einwohnern und seinem Bruttoinlandsprodukt von reichlich 1,75 Billionen Euro ein Schwergewicht unter den Euro-Ländern. Gemessen an der Wirtschaftskraft wird es nur von Deutschland und Frankreich übertroffen. Allerdings: Das Land gilt als wachstumsschwach, geprägt von einem harschen Nord-Süd-Gefälle, geplagt von einer relativ hohen Arbeitslosenquote von über zehn Prozent. Zudem wird Italien ein hohes Maß an Korruption vorgeworfen. Führend ist das Land in einem Europa, das ohnehin spätestens seit der Finanzkrise 2008/2009 mit massiven Schuldenproblemen in vielen Mitgliedsstaaten kämpft, bei den roten Zahlen. In Italien geht es, anders als etwa im Falle Frankreichs, nicht so sehr um die Defizite des Staates in den laufenden Haushalten – obwohl auch das ein wachsendes Problem darstellt – sondern um die staatliche Gesamtverschuldung. Hier gilt nach dem Europäischen Stabilitätspakt ein Richtwert von 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. In Italien sind es inzwischen über 132 Prozent – mit steigender Tendenz, wie die EU-Kommission herausstellt.

• Das Problem

Italiens Regierung, insbesondere die rechte Lega mit ihrem durch die Europa-Wahl gestärkten Matteo Salvini, will partout nicht umsteuern – im Gegenteil. Dabei stellt das Land mit 2,3 Billionen Euro Staatsschulden schon länger auch Deutschland in den Schatten, das mit etwa 300 Milliarden Euro weniger in der Kreide steht.

• Das Risiko

Nicht nur wegen dieser engen bilateralen Verflechtung würde Deutschland massiv in Mitleidenschaft gezogen, falls der Streit in der EU über Italiens ungebremsten Schuldenkurs eskaliert. Eine Einfallsschneise sind dabei etwa die Engagements deutscher Banken in Italien, ihre Beteiligung an Kreditvergaben an Italiens Staat und andere Schuldner. Zwar stehen die deutschen Geldhäuser deutlich weniger stark im Risiko als ihre Kollegen aus Frankreich. Doch eine Summe im Zig-Milliarden-Bereich ist eine, die die seit Jahren schwankenden deutschen Institute, wie die Commerzbank und die Deutsche Bank, nicht wegstecken können.