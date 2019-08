Berlin Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wertet die Mittelstandspolitik in seinem Hause auf. Nach Kritik aus der mittelständischen Wirtschaft, in der von einer Vernachlässigung die Rede war, handelt Altmaier, um diesen Vorwurf zu entkräften.

So richtet er eine direkt bei ihm angesiedelte Stabsstelle Mittelstand ein. Geleitet wird sie von Philipp Birkenmaier, bisher Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion. „Der Leiter der Stabsstelle kann dann jederzeit bei mir persönlich vortragen“, beschrieb Altmaier am Mittwoch in Berlin dessen Kompetenzen. Birkenmaier solle ihn persönlich in allem, was den Mittelstand betrifft, beraten. Dabei soll seine Arbeit übergreifend die Aspekte der kleinen und mittleren Unternehmen auch in anderen Bereichen, wie Handel, Energie, Europa und Digitales, aufnehmen.

Altmaier will darüber hinaus in Kürze seine vor mehr als einem Jahr angekündigte Mittelstandsstrategie vorstellen. Er habe entschieden, vom 29. August bis Ende des Monats auf eine „Mittelstandsreise“ zu gehen. Dabei will Altmaier einige kleine und mittlere Unternehmen in mehreren Bundesländern besuchen. „Wir werden zu Beginn der ,Mittelstandsreise‘ dann die Eckpunkte unserer Mittelstandsstrategie ankündigen“, sagte er. Endgültig stehen soll das Konzept im Herbst.

Der „German Mittelstand“ gilt seit Langem im Ausland als ein Gütesiegel und als entscheidender Faktor in der Zauberformel, die Deutschlands große wirtschaftlichen Erfolge in der Welt erklären. 99,5 Prozent aller knapp 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Sie erwirtschaften gut ein Drittel des gesamten Umsatzes im Land und stellen sechs von zehn Arbeitsplätzen im Land.

Altmaier steht seit einiger Zeit in Teilen der deutschen Wirtschaft in der Kritik. Der Hauptvorwurf aus verschiedenen Verbänden lautet: Der CDU-Politiker lasse seinen vielen Worten und Ankündigungen allenfalls sehr zögerlich Taten folgen. Vom Mittelstand wurde dem Saarländer darüber hinaus vorgeworfen, er konzentriere sich in der Politik zu sehr auf die großen Player, die Konzerne. Als Beispiel dafür wurde seine vor einiger Zeit vorgestellte Industriestrategie 2030 genannt. Dabei vergesse er, so die Kritiker, dass es die Familienunternehmen, die mittelständischen Firmen seien, die das Gros der rund 13 000 Weltmarktführer in Nischenbereichen stellten. Kritisch wird von manchem zudem gesehen, dass Altmaier auch mit Hilfe von staatlichen Eingriffen für international wettbewerbsfähigere, zukunftsträchtigere Strukturen in der deutschen und europäischen Wirtschaft sorgen will.

Der Vorstandschef der Stiftung Familienunternehmen Brun-Hagen Hennerkes sieht Altmaier nun allerdings auf dem richtigen Weg. „Die Mittelstandsstrategie ist ein richtiger und überfälliger Schritt“, sagte er unserem Berliner Büro. Hennerkes enthielt sich zwar einer Kritik am Wirtschaftsminister, griff aber die Bundesregierung insgesamt an. „Die Familienunternehmen sehen mit zunehmender Ungeduld, dass sich die deutsche Politik schon viel zu lange auf früheren Erfolgen ausruht“, sagte er. Der Mittelstand gehöre als Rückgrat der hiesigen Wirtschaft ins Zen­trum der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung.