Berlin Statt Bätschi heißt es jetzt Yippie in der SPD. „Hat Spaß gemacht“, sagte Andrea Nahles jüngst bei der Vorstellung des neuen Sozialstaatskonzepts ihrer Partei. Von Freude war bei den Sozialdemokraten lange nicht mehr die Rede. Ostermontag ist Nahles seit einem Jahr als Parteichefin im Amt. Es gab Zeiten in der SPD, da wären allein zwölf Monate an der Parteispitze eine beachtliche Leistung gewesen.

„Andrea Nahles hat für eine personelle Erneuerung und neuen Schwung gesorgt. Die SPD-Spitze ist jünger und weiblicher geworden. Und es gibt eine inhaltliche Erneuerung“, lobte Justizministerin Katarina Barley (SPD) im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Nahles fährt als Parteichefin eine Doppelstrategie: Erneuern an der Macht. Sie führte die SPD in die ungeliebte Große Koalition und zugleich nach links. Eine Grundrente soll kommen, statt Hartz IV gibt es Bürgergeld, und Ältere sollen länger Arbeitslosengeld erhalten. Schluss mit Gerhard Schröders Agenda-Politik.

Der Altkanzler revanchierte sich auf seine Art. „Ich glaube, das würde nicht mal sie selbst von sich behaupten“, sprach er Nahles eine Wirtschaftskompetenz und damit indirekt auch die Eignung für eine Kanzlerkandidatur ab. Über „Amateurfehler“ polterte Schröder noch, weil Nahles gern flapsig spricht. So erklärte sie mit Blick auf die Große Koalition: „Die SPD wird gebraucht. Bätschi, sage ich dazu nur. Und das wir ganz schön teuer. Bätschi, sage ich dazu.“ Nicht alle fanden das lustig.

Die SPD hat gelernt. Sie tauschte ihre Vorsitzenden mit einer Routine wie der strauchelnde Fußballclub Schalke 04 seine Trainer. Aber erst spät änderte die SPD auch das Spielsystem auf offensiv links. Doch noch immer scheut sich Nahles, daraus auch eine Machtoption abzuleiten. Rot/Rot/Grün? Offiziell herrscht Schweigen.

Als „Gottesgeschenk“ für die Partei hatte Oskar Lafontaine Nahles einst bezeichnet. Das war vor 20 Jahren. Da war Nahles noch Juso-Vorsitzende und Lafontaine SPD-Chef. Die Zeit spielt für sie, hieß es bei Nahles immer mit Blick auf die Parteiführung oder gar das Kanzleramt. Nun ist Nahles 48 Jahre alt und angekommen an der Spitze der SPD. Die Frage lautet aber eher, wie viel Zeit hat die SPD?