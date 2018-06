Berlin Eine von der SPD in Auftrag gegebene Analyse über die historische 20,5-Prozent-Wahlschlappe im September 2017 legt schonungslos offen, warum Kanzlerkandidat Martin Schulz so dramatisch gescheitert war. Ein „Systemversagen“ von der Spitze im Willy-Brandt-Haus bis in die Wahlkreise haben Ex-Spiegel-Mann Horand Knaup und sein Team in mehr als 100 Interviews und Daten zur Bundestagswahl identifiziert.

„Keine Vorbereitung, keine Konzeption, nicht kampagnenfähig, überstürzte Kandidaten-Kür, Taktik statt Profil“, fasste Knaup die Kernbefunde zusammen. Die SPD und Schulz hätten versucht, es allen recht zu machen, die Union nicht attackiert, Rücksicht auf Gewerkschaften und Wirtschaft genommen.

Eine „Selbstfesselung“ sei die Folge gewesen, die Partei nicht erkennbar geworden, schreiben Knaup und seine Mitarbeiter in ihrer 108 Seiten starken Analyse und sehen die SPD als „Sanierungsfall“, als „Volkspartei ohne Volk“.

Die stolze Sozialdemokratie – bei der letzten Bundestagswahl mit Karacho vor die Wand gefahren. Schulz-Nachfolgerin Andrea Nahles wirkte angefressen, als sie mit Journalisten über die knallharte Analyse spricht. In Auftrag gegeben hatte sie Schulz selbst, die Lehren hat die neue Parteichefin zu ziehen. Sie mache sich die Befunde „nicht an allen Stellen zu eigen“, sagte Nahles, um doch einzuräumen, dass die Kernthesen nicht überraschen und Fehler korrigiert werden müssten.

Allen voran der „Kardinalfehler“ der überstürzten Kandidatenkür, nachdem der damalige Parteichef Sigmar Gabriel im Januar 2017 überraschend einen Rückzieher gemacht hatte und der unvorbereitete Schulz übernehmen musste. Vor der nächsten Wahl 2021 „werden wir die Frage der Spitzenkandidatur früher klären als bisher. Und geordneter!“, erklärte die Parteivorsitzende. Auf ein Datum wollte sie sich nicht festlegen. Vieles spricht für Ende 2019 oder erste Hälfte 2020. Nahles oder Bundesfinanzminister Olaf Scholz gelten als aussichtsreichste Kandidaten.

Vor Schuldzuweisungen hütete sich Nahles, doch wird klar, dass sie bei Ex-Parteichef Gabriel einen Großteil der Verantwortung sieht – gestützt vom Experten-Urteil der Analyse: In dem von Gabriel geleiteten Willy-Brandt-Haus „gab es keine klaren Führungsstrukturen, zu wenig Teamwork. Die rechte Hand wusste oft nicht, was die linke will“, sagt Nahles. Mit dem Chaos will die Neue jetzt Schluss machen, in der Parteizentrale kräftig aufräumen. Nahles Ziel: „Ständige Kampagnenfähigkeit“ und „echtes Teamplay“.