Dieselfahrverbote In Oldenburg? Autos sind nicht schuld an hohen Messwerten

Was steckt hinter den umstrittenen Messwerten am Heiligengeistwall? Weist die Station Fehler auf? Oder warum werden dort Grenzwerte überschritten? Mit unserem Frage-Antwort-Stück klären wir auf. Ein Experte bietet zudem neue Tests an.