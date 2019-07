Berlin „Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz“, zeigt sich Horst Seehofer erschüttert. Bei der Tat handele es sich um einen „kaltblütigen Mord“ und ein „grässliches Verbrechen“, verurteilt der Bundesinnenminister am Dienstagnachmittag in Berlin das Verbrechen vom Frankfurter Hauptbahnhof. Dort war am Montag ein achtjähriger Junge mutmaßlich von einem Eritreer vor einen einfahrenden ICE aufs Gleis gestoßen und getötet worden. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen und große Anteilnahme gesorgt.

Verheiratet, Vater von drei Kindern, Asyl in der Schweiz, zuletzt in psychiatrischer Behandlung: Einen Tag nach der tödlichen Attacke ist mehr über den mutmaßlichen Täter bekannt geworden. Der 40-jährige Eritreer lebte seit 2006 in der Schweiz, sagte eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft. Laut Züricher Polizei war der Mann in diesem Jahr in psychiatrischer Behandlung. Hinweise auf eine Radikalisierung fanden die Ermittler nicht.

Die Polizeien in Deutschland und der Schweiz verkündeten am Dienstag nach und nach ihre ersten Ergebnisse – wie ein Puzzle fügten sich die Informationen zusammen. Laut der Kantonspolizei Zürich sperrte der 40-jährige Mann vergangenen Donnerstag seine Ehefrau und die drei Kinder im Alter von ein, drei und vier Jahren sowie eine Nachbarin in ihren Wohnungen in Wädenswil ein. Zuvor hatte er demnach die Nachbarin angegriffen und sie verbal sowie mit einem Messer bedroht. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben gewesen, sagte Bundespolizeipräsident Dieter Romann in Berlin bei einer Pressekonferenz mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und BKA-Präsident Holger Münch.

Wie Romann berichtete, war der Mann 2006 unerlaubt in die Schweiz eingereist und hatte dort Asyl beantragt, was ihm zwei Jahre später gewährt wurde. „Er besitzt seitdem in der Schweiz die Niederlassungsbewilligung der Kategorie C, das heißt gut integriert“, sagte Romann. Der Verdächtige sei einer festen Arbeit nachgegangen, „aus Sicht der Ausländer- und Asylbehörden in der Schweiz vorbildlich“.

Das Motiv für die Tat blieb weiter unklar. Der Verdächtige hatte den Jungen und dessen Mutter vor den ICE gestoßen. Der Junge starb noch im Gleisbett, die Mutter konnte sich retten und wurde lediglich verletzt. Eine dritte Person brachte sich in Sicherheit.

Seehofer will nach der Tat ein neues Sicherheitspaket schnüren: Noch mehr Personal für die Bundespolizei, stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Raum, mehr Kompetenzen für den Verfassungsschutz und auch technische und bauliche Veränderungen an den Bahnhöfen.