Arztbesuch: Weiter Kritik an E-Akte

Berlin Wer heute zum Arzt geht, bekommt Befunde, Rezepte und Nachweise auf Papier. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will das Gesundheitswesen ins digitale Zeitalter führen. Bereits beschlossen ist, dass es ab 2021 eine elektronische Patientenakte gibt. Gesetzliche Krankenkassen müssen dann eine App für das Smartphone oder Tablet anbieten, in der die Versicherten ihre Gesundheitsdaten zentral speichern lassen können. Der Bundestag beschloss am Freitag ergänzend ein Patientendaten-Schutz-Gesetz, mit dem der Datenschutz und die Funktionen der Elektronischen Patientenakte geregelt werden.

Welche Möglichkeiten bietet die E-Akte ?

Die Nutzung der E-Patientenakte wird freiwillig sein. Gesundheitsminister Spahn sieht in der zentralen Speicherung der Gesundheitsdaten eine Chance. Die Behandlung von Patienten würde leichter werden, sagte er. Neben Arztbefunden und Röntgenbildern, die bereits ab dem kommenden Jahr gespeichert werden können, sollen ab 2022 weitere Dokumente hinterlegt werden können. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge warb im Bundestag für das Angebot. Wenn ein Patient heute aus dem Krankenhaus käme, hätten viele weiterbehandelnde Ärzte das Problem, woher sie die Berichte, Untersuchungen, CT- und MRT-Bilder bekämen. Dies würde sich mit der elektronischen Patientenakte ändern. Jede Krankenkasse wird eine eigene elektronische Patientenakte für ihre Versicherten anbieten. Wer die Kasse wechselt, soll ab 2022 die Möglichkeit bekommen, die Daten aus der Akte übertragen zu lassen. Die Patienten entscheiden selbst, wer Zugriff auf die Daten erhält. Sie können die Daten auch eigenhändig löschen. Zudem sollen die Gesundheitsdaten ab 2023 anonymisiert an die Forschung gespendet werden können.

Warum gab es während der Debatte starke Kritik ?

Erst ab 2022 wird möglich sein, den Zugriff nur für einzelne Daten in der App zu gewähren. Im kommenden Jahr wird ein Arzt noch alle verfügbaren Daten einsehen können, wenn der Patient ihm Zugriff zur Akte einräumt. Die Opposition nannte den Datenschutz der E-Akte „unausgereift“. Gesundheitsminister Spahn verteidigte den Vorstoß. „Die Bürger wollen es nutzen“, sagte er mit Blick auf die Elektronische Patientenakte und verwies auf eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom, wonach sich zwei Drittel der Bürgerinnen und Bürger das Angebot wünschten.

Wie bewerten Datenschutzexperten die Akte ?

Der stellvertretende Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen H. Müller, kritisierte im Gespräch mit unserem Berliner Büro, „dass die Datensicherheit der Elek­tronischen Patientenakte nicht ein ausreichendes hohes Schutzniveau erreicht“. Auch mit den letzten Änderungsanträgen zum Gesetz habe sich die Situation hier nicht verbessert.

Wie funktioniert daselektronische Rezept ?

Auch Rezepte sollen in Zukunft auf Wunsch digital ausgestellt werden können. Dies wird mit dem Patientendaten-Schutz-Gesetz geregelt. Dafür wird es eine gesonderte App geben, die unabhängig von der E-Patientenakte ist. Mit der App werden sich Rezepte bei stationären Apotheken und auch Online-Apotheken einlösen lassen können.