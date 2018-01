Hannover/Oldenburg

Kultusminister Tonne Bietet Schulen Hilfe An Niedersachsen möchte Lehrer entlasten

Der neue Kultusminister will ein Zeichen setzen: Lehrer und Schulleiter sollen bei Verwaltungsaufgaben unterstützt werden. Auch Arbeitszeiten und Abordnungen an andere Schulen spricht Tonne an.