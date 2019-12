Berlin /Athen Jetzt müsse es schnell gehen, rasche Hilfe sei ein „Gebot der Humanität“. Deutschland sollte Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen und der Bitte von Ministerpräsident Mitsotakis nachkommen, fordert Grünen-Chef Robert Habeck eindringlich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. „Holt als Erstes die Kinder raus“, drängt er und will Tausende Menschen aus den überfüllten griechischen Flüchtlingslagern nach Deutschland bringen. Auf den Inseln Griechenlands vor der türkischen Küste würden sich allein mehr als 4000 Kinder drängen, so Habeck. Darunter seien „viele Mädchen, viele zerbrechliche kleine Menschen“, verweist er auf die dramatische Lage.

Laut UN-Flüchtlingshilfswerk gibt es in den griechischen Aufnahmelagern rund 4400 Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern nach Europa gekommen seien. Auch wenn andere EU-Staaten sich nicht beteiligen würden, müsse Deutschland vorangehen und jetzt handeln, appelliert der Grünen-Chef. „Es ziehen sowieso nicht alle mit“, sagte er und sprach sich für einen deutschen Alleingang aus. Angesichts der großen Not in den griechischen Flüchtlingslagern dürfe es keine Obergrenze bei der Zahl der Flüchtlinge geben, so Habeck.

Auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, forderte eine stärkere Unterstützung Griechenlands und Hilfen für die Flüchtlinge in den überfüllten Lagern. „Wir dürfen Griechenland nicht alleine lassen“, erklärte sie. Die neue EU-Kommission müsse umgehend einen neuen Anlauf zu einer fairen Verteilung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten machen, fordert die SPD-Politikerin.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dagegen lehnte den Habeck-Vorschlag ab: „Den Kindern kann und muss am schnellsten und wirksamsten vor Ort geholfen werden. Ich verstehe hier die Hilflosigkeit der griechischen und europäischen Behörden nicht“, erklärte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. In afrikanischen Flüchtlingscamps werde gemeinsam mit dem Flüchtlings- und Kinderhilfswerken der Vereinten Nationen, UNHCR und Unicef, schneller und effektiver geholfen.

Der Entwicklungsminister kritisierte die Verhältnisse in den griechischen Aufnahmelagern und die mangelnde Hilfe der EU: „Das sind unhaltbare, inhumane Zustände mitten in Europa“, sagte er. „Dort herrschen katastrophale Zustände, die sich in den vergangenen Monaten weiter zugespitzt haben. Leider hat die Europäische Union nicht reagiert“, erklärte Müller. „Wir dürfen Griechenland nicht im Stich lassen. Europa muss sofort und entschlossen helfen, die Flüchtlingslage zu bewältigen“, forderte er.