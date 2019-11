Berlin /Aurich Vor einem Zusammenbruch der Windkraftindustrie mit fatalen Folgen für den Klimaschutz warnen die Nord-Bundesländer.

In einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schlagen die Regierungschefs von Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern Alarm. Sie kritisierten Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier (CDU). Er müsse endlich ein schlüssiges Konzept erarbeiten.

Die Länder selbst legten einen Elf-Punkte-Plan vor. Gefordert wird etwa der starke Ausbau der Windkraft auf See, die Förderung echter Bürgerwindparks, das Ausschöpfen aller möglichen Flächen für Anlagen, die Optimierung des Netzausbaus und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Die Windenergieindustrie befinde sich in einer „existenziellen Krise“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Erst kürzlich hatte der Windkraftanlagen-Hersteller Enercon aus Aurich angekündigt, 3000 Stellen zu streichen.

Derzeit werden kaum noch neue Windkraft-Anlagen installiert. Weil warnte, Deutschland werde seine Klimaschutzziele verpassen.

Es gehe aber um weit mehr als Klimapolitik, sagte Weil. „Da geht es auch um die künftige Industriepolitik.“

Unterdessen hat am Freitag der Bundesrat in Berlin Teilen des Klimapakets zugestimmt. Unter anderem steigen die Steuern auf Flugtickets.