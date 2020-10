Ausschuss: Maut-Affäre: Druck auf Scheuer steigt

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gerät in der Maut-Affäre weiter unter Druck. Ja, es habe ein Angebot gegeben, mit der Unterzeichnung der Maut-Verträge zu warten, das Projekt vorläufig zu unterbrechen, bis zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes über die Maut-Pläne, widerspricht der Chef der Mautbetreiber-Firma Autoticket, Volker Schneble, am Donnerstag dem CSU-Politiker. Der Verkehrsminister habe dies jedoch abgelehnt und auf einen Abschluss gedrängt. Scheuer bestreitet dies und bleibt dabei. „Nein, dieses Angebot gab es nicht“, hatte er kürzlich noch im Bundestag versichert.

• Rücktritt gefordert

An Rücktritt, wie ihn die Opposition fordert, denkt Scheuer nicht. Aussage steht gegen Aussage. Doch die Opposition sieht den Minister schwer belastet, hält den Zeugen für „glaubwürdig“ und sieht die Vorwürfe bestätigt. „Wir gehen konkret davon aus, dass der Minister die Unwahrheit gesagt hat“, erklärt FDP-Obmann Christian Jung.

Showdown im Maut-Untersuchungsausschuss – der Verkehrsminister sollte zum ersten Mal dort aussagen. Mit Spannung wurde sein Auftritt am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses erwartet. Es geht um die Aufklärung des Maut-Debakels, um eine halbe Milliarde Euro an Schadensersatz und die politische Zukunft des Ministers. Dessen Glaubwürdigkeit steht auf dem Prüfstand. Die FDP wirft ihm vor, den Bundestag belogen zu haben. Scheuer, so der Vorwurf, soll die Verträge über eine Pkw-Maut erst zu früh abgeschlossen und später dann voreilig gekündigt haben.

• Schadensersatz

Scheuer hatte 2018 Verträge zur Erhebung der Pkw-Maut abgeschlossen, ohne eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) abzuwarten. Die Richter stoppten schließlich Mitte 2019 die Pläne. Die Mautbetreiber fordern jetzt Schadensersatz in Höhe von 560 Millionen Euro. Das Verkehrsministerium weist die Ansprüche zurück und hält sie für unbegründet.

Hier der Vorwurf der Lüge, dort der drohende Schadensersatz in Millionenhöhe – das Verkehrsministerium hatte die Verträge mit den Maut-Betreibern unmittelbar nach dem Stopp der Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof gekündigt. Scheuers Haus hatte dies mit mangelnden Leistungen und Problemen in der Zusammenarbeit begründet. Die Betreiber bestritten dies auch am Donnerstag wieder, sprechen von einer „Kurzschlussreaktion“ und „klarem Foulspiel“. Das Projekt sei „bis zum Ende gut gelaufen“ und hätte wie geplant pünktlich fertiggestellt werden können. Der Bund widerspricht, weist dies zurück.

• Großer Tag

Eigentlich sollte es Scheuers großer Tag werden. 1. Oktober 2020 – Start der Pkw-Maut nach langem Kampf der CSU mit symbolischem Knopfdruck und großem Bahnhof. Doch daraus wurde nichts. Knapp 80 Millionen Euro hat das Debakel der gescheiterten Pkw-Maut die Steuer-Zahler inzwischen gekostet, wie das Bundesverkehrsministerium eingeräumt hat.

Bisher hatte Scheuer stets erklärt, die Maut-Betreiber hätten seinerzeit auf einen schnellen Vertragsabschluss gedrängt. Bei einem Treffen des Ministers mit den Betreiberchefs am 29. November 2018 sei jedoch von den Unternehmen angeboten worden, „mit einer Vertragsunterzeichnung bis zu einer Entscheidung des EuGH zu warten“, heißt es in einem erst kürzlich erstellten Gedächtnisprotokoll der Betreiber über die Sitzung, „Dies habe BM Scheuer abgelehnt, da die Maut noch im Jahr 2020 eingeführt werden solle, weshalb die Zeit dränge“, heißt es in dem Protokoll.