Berlin Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer peilt im Streit um kostenlose Bahnfahrten für Soldaten eine rasche Klärung an. „Wir wollen sehr zügig zu einer Lösung kommen mit der Bahn“, sagte die CDU-Chefin am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. Konkretere Aussagen zu den Streitpunkten gab es am Montag weder von ihrem Ministerium noch von der Bahn. „Wir befinden uns in konstruktiven Gesprächen, die wir vertraulich führen“, sagte eine Bahn-Sprecherin .

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) signalisierte ihre Unterstützung für das Projekt. Die Soldaten seien Menschen, „die tagtäglich einen Dienst für uns alle leisten, und mit der kostenlosen Bahnfahrt gibt es eine Möglichkeit, Anerkennung und Dankbarkeit dafür zu zeigen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

Gestritten wird nach einem „Spiegel“-Bericht vor allem über die Buchungskonditionen, hieß es. Die Bahn will Soldaten demnach nur in nicht stark ausgelasteten Zügen befördern.