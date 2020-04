Bald wieder planbare Eingriffe?

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will von Mai an wieder mehr planbare Eingriffe in Krankenhäusern zulassen, wo derzeit viele Kapazitäten für Covid-19-Patienten frei gehalten werden. In einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Gesundheitsminister der Länder heißt es, die linear verlaufende Zahl der Corona-Neuinfektionen lasse nach fast sechs Wochen Aufschub und Absage verschiebbarer Operationen zu, ab Mai einen Teil der Krankenhauskapazitäten auch wieder für planbare Operationen zu nutzen.

• Krankenhausgesellschaft: Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) forderte am Dienstag eine Rückkehr in Richtung Regelversorgung. DKG-Präsident Gerald Gaß sagte, es müsse eine gesunde Balance mit der Covid-19-Versorgung gefunden werden. Der Wiedereinstieg in medizinisch notwendige Behandlungen sei dringend erforderlich.

• Nächste Schritte: Im nächsten Schritt gelte es jetzt, die permanente Vorhaltung von Betten besser und zielgenauer zu planen, schreibt Spahn. Bis auf Weiteres sollten demnach 25 Prozent der vorhandenen Intensivbetten für Covid-19-Patienten frei gehalten werden. Planbare Operationen und Eingriffe sollten dabei schrittweise ausgeweitet werden.

• Reha-Kliniken: Die DKG schlägt vor, dass die Rehakliniken ihren regulären Betrieb wieder aufnehmen können. Auch ambulante Behandlungen an Kliniken sollten flächendeckend wieder möglich sein, vor allem für Patienten der psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Hochschulambulanzen.