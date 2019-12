Berlin Am Ende lächelt Angela Merkel zufrieden, nimmt ihre Handtasche und geht. Um kurz nach 14 Uhr hat die Kanzlerin auch diese Schlacht erfolgreich geschlagen, Kritik und Attacken der Opposition an sich abperlen lassen, 65 Minuten alle Angriffe abgewehrt oder einfach ignoriert. Das einmal mehr angekündigte „Grillen der Kanzlerin“ findet auch diesmal nicht statt. Punktsieg für Merkel beim fünften Kreuzverhör im Bundestag kurz vor der Weihnachtspause. Mehr als eine Stunde lang muss die gut aufgelegte Regierungschefin Rede und Antwort stehen.

Im Sommer 2018 hatte es auf Druck der Opposition, aber auch auf Drängen der SPD die Premiere im Parlament gegeben. Am Mittwoch nun die Fortsetzung. Die Sozialdemokraten hatten sogar im Koalitionsvertrag verankern lassen, dass Merkel dreimal pro Jahr im Bundestag auf die Fragen der Abgeordneten antworten muss.

Freundlich und gelassen spult Merkel erst ihr vorbereitetes Statement zu den Ergebnissen des EU-Gipfels in Brüssel ab, lobt ausdrücklich den „Green Deal“ der deutschen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, um sich dann dem Kreuzverhör zu stellen. Ob Flüchtlingspolitik, Energiewende, Klimaschutz oder Kassenbonpflicht, ob Internetstandard 5G, Maut-Skandal oder Frauenanteil im Bundestag – die Kanzlerin ließ sich nicht aus der Reserve locken.

Als der AfD-Abgeordnete Gottfried Curio Merkel fragt, ob sie eine persönliche Mitverantwortung für die Kriminalität von Zuwanderern trage, verteidigt Merkel erneut ihre Flüchtlingspolitik. „Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr vielen Menschen in Not geholfen haben, dass dazu eine gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung stattgefunden hat“, sagt sie und erhält Beifall.

Rückendeckung gab es für Verkehrsminister Andreas Scheuer in der Maut-Affäre. „Ich finde, dass Andi Scheuer eine sehr gute Arbeit macht“, lobte die Ex-CDU-Chefin den CSU-Politiker, der mächtig unter Druck steht.

Überraschend verteidigte Merkel die geplante umstrittene Kassenbon-Pflicht. Gerade erst hatte ihr Wirtschaftsminister und Parteifreund Peter Altmaier Korrekturen gefordert und vor zu viel Bürokratie gewarnt.

Mehr Frauen in den Bundestag – dafür will sich auch Merkel einsetzen, macht sich die Grünen-Forderung nach einer Expertenkommission aber nicht zu Eigen. „Wir können nicht sehenden Auges einfach akzeptieren, dass dafür dem Staat Milliarden Steuereinnahmen verloren gehen.“

Die Kanzlerin zeigte sich offen für die Einrichtung eines Digitalministeriums, wie es auch das neue SPD-Führungsduo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans fordert. Sie könne sich dies durchaus vorstellen, doch stehe dies derzeit nicht an, vertröstet sie aber den Koalitionspartner.

Die SPD geht pfleglich mit der Bundeskanzlerin um, verzichtet auf Angriffe, will keinen Konflikt heraufbeschwören. Am Ende wieder ein Punktsieg für Merkel, die auch ihr fünftes Kreuzverhör ohne Probleme meistert.