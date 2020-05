Befragung: Kanzlerin Merkel im Corona-Kreuzverhör

Berlin Es ist ein Satz, an den sie noch erinnert werden wird, an dem man sie messen wird. „Stand heute sind keinerlei Erhöhungen von Steuern und Abgaben geplant“, versichert Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch bei der Regierungsbefragung und sichert sich ab. Stand heute. Das gelte zum jetzigen Zeitpunkt, schließlich könne man ja die Zukunft nicht vorhersehen. „Das maße ich mir nicht an“, sagt sie am Mittwoch in der Regierungsbefragung im Bundestag und lächelt.

Linie treugeblieben

Wie sollen die Milliarden-Hilfen in der Corona-Krise angesichts der Steuerausfälle finanziert werden? Danach hat die AfD gefragt. Doch Merkel bleibt vage, lässt sich nicht in die Karten schauen. Sie sei froh, dass die Pandemie Deutschland in einer wirtschaftlich guten Lage getroffen habe. Man habe helfen können und Brücken gebaut, sagte die Kanzlerin und verwies auf Corona-Hilfen wie Kurzarbeit, Kredite und die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. „Wir haben die Chance, es gut zu bewältigen. Aber ich sage nicht, dass niemand etwas merken wird“, erklärt sie.

Keine Steuererhöhungen, um die Krise zu bewältigen – vorerst. Eine klare Absage der Kanzlerin dann auch an die vom Koalitionspartner SPD geforderte Vermögensabgabe. Es sei gut, dass es noch Unternehmen in Deutschland gebe, die Gewinne machten und Steuern zahlen könnten.

Merkel bleibt ihrer Linie in der Corona-Krise treu, mahnt einmal mehr zur Vorsicht. „Wir haben die Verpflichtung, das gemeinsam Erreichte jetzt nicht zu gefährden. Lassen Sie uns mutig und wachsam sein“, warnt die Kanzlerin davor, zu schnell und zu viel von den Beschränkungen zu lockern. Die Grundregeln wie Abstand zu halten, gelte es auch weiterhin zu beachten. Das im Kampf gegen die Pandemie bisher Erreichte dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. „Corona ist und bleibt eine Gefahr für jede und jeden von uns“, betont die Kanzlerin. Die Ausbreitung des Virus lasse sich nicht stoppen, aber verlangsamen. Das sei gelungen, so dass die Infektionszahlen in einem Bereich liegen würden, mit dem das Gesundheitssystem zurechtkommen könne.

Angesichts der hohen Zahl von Corona-Infektionen bei den Mitarbeitern eines Schlachtbetriebes im westfälischen Coesfeld kündigt Merkel Konsequenzen an. Dies seien „erschreckende Nachrichten“. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde am Montag ein Konzept dazu vorlegen. „Gerade bei der Unterbringung der Belegschaften gibt es erhebliche Mängel“, sagte sie.

Forderungen nach einer Aussetzung der Rentenerhöhung zum 1. Juli angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation erteilt die Kanzlerin eine klare Absage. „Die Rentnerinnen und Rentner haben es sich verdient“, erklärt sie. Die Renten sollen in Westdeutschland um 3,45 Prozent und im Osten um 4,2 Prozent erhöht werden.

Auf die Frage nach dem Hacker-Angriff auf den Bundestag 2015 bestätigt Merkel, dass auch ihr Büro davon betroffen gewesen sei und es starke Indizien dafür gebe, dass Russland hinter dieser Aktion stecke. Es sei ein schmerzlicher Vorgang. Schließlich bemühe sie sich täglich um ein besseres Verhältnis mit Russland. Es gebe eine Strategie des Kremls „der hybriden Kriegsführung“.

Schlacht geschlagen

66 Minuten Schlagabtausch zwischen Kanzlerin und den Parlamentariern. Zufrieden packt Merkel am Ende ihre Unterlagen in die Handtasche, strahlt und geht. Auch dieses Kreuzverhör hat sie ohne Probleme gemeistert, die Schlacht im Parlament erfolgreich geschlagen.

Vor zwei Jahren hatte es auf Druck der Opposition, aber auch auf Drängen der SPD die Premiere dieses Formats im Parlament gegeben. Am Mittwoch nun die sechste Episode in der Reihe „Abgeordnete fragen, die Kanzlerin antwortet“. Und wieder scheint die Regierungschefin nicht zu fassen zu sein, lässt Kritik und die wenigen Attacken der Opposition an sich abperlen, wehrt alle Angriffe ab oder ignoriert sie einfach. Das einmal mehr angekündigte „Grillen der Kanzlerin“ findet auch diesmal nicht statt.