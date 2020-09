Botschafter wird neuer Premier

Berlin /Beirut Nach der verheerenden Explosion in Beirut soll Libanons bisheriger Botschafter in Deutschland das Land als neuer Regierungschef aus der Krise führen. Die wichtigsten Blöcke des Parlaments nominierten am Montag den 48 Jahre alten Mustafa Adib als Premier. Präsident Michel Aoun habe Adib mit der Bildung einer Regierung beauftragt, teilte ein Sprecher mit. Die bisherige Regierung war nach der Explosion zurückgetreten.