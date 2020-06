Beruf: Kampf um Erhalt der Ausbildungsplätze

Berlin Die Minister präsentieren sich im Kampf um die berufliche Ausbildung geschlossen. „Deutschland hat ein hervorragendes Ausbildungssystem“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittwoch in Berlin. Es sei wichtig, dies in der Krise zu erhalten. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) stellte sie einen 5-Punkte-Plan zum Erhalt von Ausbildungsplätzen vor. „Wir kämpfen auch um jeden Ausbildungsplatz“, sagte Heil. „Corona darf nicht wie Blei am Bein hängen, wenn es um den Start ins Berufsleben geht.“

Das neue Programm des Bundes „Ausbildungsplätze sichern“, welches das Kabinett am Mittwoch beschloss, sieht umfangreiche Förderungen vor. Unternehmen sollen unter anderem bis zu 3000 Euro pro Ausbildungsplatz erhalten, wenn sie in der Corona-Krise in finanzielle Schieflage geraten sind und dennoch Ausbildungsplätze erhalten oder gar schaffen. Zuletzt hatte jedes vierte Unternehmen in einer Umfrage angegeben, sein Ausbildungsengagement reduzieren zu wollen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bemühte sich am Mittwoch im Schloss Bellevue bei einem Treffen mit Auszubildenden und Schülern, Mut zu machen. „Bewerben Sie sich, trotz aller Widrigkeiten“, sagte er. „Unsere Wirtschaft braucht Sie! Aber nicht nur die – unser Land braucht Sie, eine gut ausgebildete junge Generation!“, appellierte Steinmeier.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Zuschuss zum Lohn

Das Ausbildungs-Förderprogramm richtet sich an kleine und mittelgroße Unternehmen mit bis zu 249 Mitarbeitern. Laut Ministerin Karliczek stellen diese Unternehmen in Deutschland mit 70 Prozent einen Großteil der Ausbildungsplätze. Der Fokus der Förderung würde daher auf sie gelegt werden. Heil nannte beispielhaft ein Reisebüro. Auch Einrichtungen für Gesundheits- und Sozialberufe sollen die Prämie für Ausbildungsplätze beantragen können.

Insgesamt stellt der Bund für die Förderung der Ausbildung in diesem und im kommenden Jahr 500 Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden Unternehmen, die von der Krise stark betroffen sind, aber ihr Ausbildungsangebot nicht einschränken.

Einmalig 2000 Euro pro Platz gibt es im Ausbildungsjahr 2020, den Unternehmen im Vergleich zum Angebot der drei Vorjahre erhalten. Die Prämie wird nach der Probezeit des Auszubildenden gezahlt. Schafft das Unternehmen im Vergleich zu den drei Vorjahren ein zusätzliches Ausbildungsangebot, erhält es pro Auszubildendem 3000 Euro. Auch gibt es eine Förderung von 3000 Euro, wenn eine Firma Auszubildende eines insolventen Betriebs übernimmt. Die Prämie wird nach Abschluss der Lehre gezahlt.

Betriebe können auch einen Zuschuss zum Auszubildendenlohn beantragen – dann, wenn die Firma ihre Mitarbeiter zu mindestens 50 Prozent in Kurzarbeit schickt und gleichzeitig die Ausbildung ihrer Lehrlinge fortsetzt. Der Bund beteiligt sich dann mit 75 Prozent am Bruttolohn der Lehrlinge.

„Junge Leute gehören nicht in die Kurzarbeit, sondern in die berufliche Ausbildung“, begründete Heil die Förderung. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte, die jungen Menschen würden nach der Ausbildung dazu beitragen, dass Wirtschaft und Wohlstand wieder wachsen würden. „Sicherer und gewinnbringender können wir als Bundesregierung unser Geld gar nicht anlegen“, so Altmaier.

Wichtige Anerkennung

Die genauen Förderrichtlinien für das Programm werden zurzeit noch erarbeitet, erklärte eine Sprecherin des federführenden Bundesbildungsministeriums. Dies solle zügig geschehen. Arbeitsminister Heil kündigte an, die Richtlinie mit der Bundesagentur für Arbeit umzusetzen. Die Prämie werde dann schnell und unbürokratisch ausgegeben.

Die Arbeitgeber zeigten sich über die Förderung erfreut. „Die geplanten Ausbildungsprämien bedeuten eine Anerkennung der Ausbildungsleistung gerade der kleineren Unternehmen in der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation“, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Die Ausbildung läge aber auch im eigenen Interesse der Unternehmen, die qualifizierte Fachkräfte benötigten. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßte die Förderung ebenso. „Der Schutzschirm für Ausbildung kommt gerade noch rechtzeitig vor dem Start des neuen Ausbildungsjahrs“, sagte die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack. Die Maßnahmen müssten nun schnell umgesetzt werden.