Berlin Die Bundeswehr kauft immer mehr Betreuungsplätze in Kindertagesstätten für die Familien ihrer Soldatinnen und Soldaten. Die Zahl der von der Bundeswehr vertraglich gebundenen Belegrechte stieg bundesweit in den vergangenen vier Jahren von 277 auf 477 Plätze. Über weitere 52 Plätze werden derzeit noch Verhandlungen geführt.

Die Kosten pro Kitaplatz betragen für die Bundeswehr bis zu 1429 Euro pro Monat. Insgesamt wird die Truppe im Jahr 2018 bis zu 1,5 Millionen Euro für Belegrechte von Kita-Plätzen ausgeben. Das geht aus der Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion hervor, die unserem Berliner Büro vorliegt.

Seit August 2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte, doch noch immer sind die Betreuungsangebote Mangelware. Die Linke kritisiert, dass die Bundeswehr ausgerechnet dort Belegrechte kauft, wo der Ausbau von Kitaplätzen mit dem Bedarf nicht mithalten kann. „Bis zu 1429 Euro monatlich zahlt die Bundeswehr aus Steuermitteln in Gebieten mit einem großen Kitaplatzmangel für einen bestehenden und aus Steuermitteln finanzierten Kitaplatz, der damit anderen Kindern weggenommen wird. Das geht nicht“, kritisierte Norbert Müller, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Linksfraktion, am Mittwoch im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

In der Antwort des Verteidigungsministeriums heißt es dazu: „Eine Unterstützung erfolgt nur dort, wo die Dienstortgemeinden beziehungsweise -kommunen eine arbeitsplatznahe und bedarfsgerechte Kinderbetreuung nicht sicherstellen können.“ Müller hält diese Praxis für „im höchsten Maße problematisch“. Er fordert: „Die Bundesregierung muss endlich mehr Geld für den Kitaausbau bereitstellen, statt wenige gegenüber anderen Familien zu bevorzugen.“