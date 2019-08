Berlin Der stellvertretende Unionsfraktionschef im Bundestag, Carsten Linnemann (CDU), hat seinen Vorschlag verteidigt, eine Vorschulpflicht einzuführen und Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen notfalls von der Einschulung zurückzustellen. Es müsse Konsequenzen haben, wenn Kinder vor der Schule Sprachtests nicht bestünden, sagte der Politiker.

In welchem Zusammenhang hat Linnemann die Forderung aufgestellt ?

Im Interview der „Rheinischen Post“ (Dienstag) war ihm die Frage gestellt worden, wo die CDU sich profilieren müsse. „Ganz klar bei der Integration“, antwortete er und verwies auf Vorfälle in Freibädern, oder die Schwertattacke in Stuttgart. Dann kam er auf fehlende Deutschkenntnisse von Kindern zu sprechen: „Es reicht nicht nur, Sprachstandserhebungen bei Vierjährigen durchzuführen, sondern es müssen auch Konsequenzen gezogen werden. Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen. Hier muss eine Vorschulpflicht greifen, notfalls muss seine Einschulung zurückgestellt werden.“

Was sind „Sprachstandserhebungen“ ?

Das sind Tests in der Zeit vor der Grundschule, in denen überprüft wird, wie gut Kinder die deutsche Sprache beherrschen. Wann, wo und wie sie stattfinden, organisieren die Bundesländer selbst. Manche Schulämter laden zum Beispiel lange vor der Einschulung zu einem Test in der künftigen Grundschule ein. Wenn Sprachprobleme festgestellt werden, werden je nach Bundesland Fördermöglichkeiten angeboten.

Was sagen die Kritiker ?

Vor allem aus der Opposition kommen Populismusvorwürfe. Linnemann gehe auf „Stimmenfang im rechten Sumpf“, so Linke-Chefin Katja Kipping. Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) findet den Vorschlag „furchtbar“. In Wahrheit stelle sich doch die Frage, wo die Kinder sonst Deutsch lernen sollten, wenn nicht in der Schule, sagte er.

Was sagen Linnemanns Unterstützer ?

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sprach von einem „richtigen Vorstoß“. Kuban: „Wenn ein Kind in Deutschland eingeschult werden soll, muss es Deutsch können. Alles andere ist falsch verstandene Toleranz, die niemandem weiterhilft!“ Der CDU-Abgeordnete Klaus-Peter Willsch sagte, Linnemann nehme das gleiche wahr, wie er: „Grundschullehrer werden überfordert und die Bildungschancen unserer eigenen Kinder beeinträchtigt, wenn in der Klasse Schüler sitzen, die den Lehrer sprachlich nicht verstehen.“

Und was sagen Experten ?

Der Grundschulverband teile die Auffassung, dass die Situation an zahlreichen Schulen mit Blick auf fehlende Sprachkenntnisse vieler Kinder schwierig sei und besondere Maßnahmen rechtfertige. Allerdings seien die Vorschläge nicht zielführend: Ausgrenzung verzichte auf sprachbezogene und soziale Lernchancen und sei auch gesellschaftspolitisch falsch“.