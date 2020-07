Inseln werden bessergestellt

Berlin /Borkum Auf den Ostfriesischen Inseln wird es künftig ein höheres Wohngeld als auf dem Festland geben. Der Bundesrat stimmte am Freitag der Erhöhung der Wohngeld-Mietenstufe auf Inseln ohne Festlandanschluss zu. „Dies ist eine gute Nachricht für alle Wohngeldempfangenden auf dem Ostfriesischen Inseln“, so Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD). Damit erfüllt der Bund endlich eine Forderung aus Niedersachsen. Das Mietenniveau auf den Ostfriesischen Inseln liege erheblich höher als in den zugehörigen Landkreisen. Trotzdem waren die Inseln bisher in die gleiche niedrige Mietenstufe I wie diese Landkreise eingestuft. Dadurch kam es zu besonderen Härten bei den Wohngeldberechtigten. Die neue Regelung gilt ab dem 1. August.