Berlin /Boston Die Bundeskanzlerin fasst es zurückhaltend so zusammen: „Für 45 Minuten haben wir eine Vielzahl von Dingen zu besprechen. Denn die Welt ist in großer Unruhe“, sagt Angela Merkel am Freitag zum Auftakt ihres Treffens mit US-Außenminister Mike Pompeo im Bundeskanzleramt. „Deutschland ist ein wichtiger Verbündeter“, lobt dieser.

Das war es aber auch schon an diplomatischer Zurückhaltung. Denn zwischen Deutschland und den USA gibt es eine Reihe von Streitthemen von der Krise im Iran, dem richtigen Umgang mit dem Handelsriesen China bis hin zur möglichen Beteiligung der Bundeswehr an der Luftraumüberwachung einer Schutzzone im Bürgerkriegsland Syrien, sowie der Dauerstreit um die deutschen Verteidigungsausgaben.

Seit mehr als einem Jahr ist Pompeo im Amt. Aber erst jetzt schaffte er es zum Antrittsbesuch nach Berlin. Noch vor drei Wochen hatte er seine Visite nur wenige Stunden vor der geplanten Ankunft platzen lassen. Die Iran-Krise drängte. Pompeos Reisewege sagen auch etwas über den Stand der deutsch-amerikanischen Beziehungen.

Am Tag vor dem Treffen hatte Merkel das belastete Verhältnis schonungslos analysiert. Die Bundeskanzlerin hatte die Ehrendoktorwürde der US-Elite-Universität Harvard erhalten. Ohne US-Präsident Donald Trump namentlich zu nennen, rechnete sie in ihrer Rede an die Absolventen schonungslos mit dessen Politik ab. „Schweigen – Nachdenken – Pause machen“, riet die CDU-Politikerin zu mehr Besonnenheit in der Politik. Nichts also mit Trumps Twitter-Hektik. „Mehr denn je müssen wir multilateral statt unilateral handeln“, sagte sie und machte eine lange Pause, in die hinein lauter Applaus brandete. Dann setzte die Bundeskanzlerin ihren Satz fort: „Mehr global statt national. Weltoffen statt isolationistisch.“ Eine kräftige Kritik an Trumps Politik der Alleingänge.

In Berlin hält Pompeo am Tag drauf dagegen. Vor Merkel war er mit Bundesaußenminister Heiko Maas zusammengetroffen. Vor der Villa Borsig, dem Gästehaus des Außenamtes, drängte er die Bundesregierung in diplomatischen Worten dazu, dem US-Beispiel zu folgen und den chinesischen Konzern Huawei beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G von sensiblen Technikbereichen auszuschließen. Und dann folgen all die anderen Streitpunkte: Ostseepipeline Nord Stream 2, Atomabkommen mit dem Iran, Sicherheitszonen in Syrien, ... Einig wird man sich nirgends.