Berlin /Bremen Nur einige Stunden nach der Entscheidung des zuständigen Gerichts ist das illegal nach Deutschland eingereiste libanesische Clan-Mitglied Ibrahim Miri in sein Heimatland abgeschoben worden. Die Bundespolizei übergab den Schwerstkriminellen am Samstag gegen zehn Uhr in der Hauptstadt Beirut an die libanesischen Behörden, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Ressortchef Horst Seehofer (CSU) sagte: „Dieser Fall hat gezeigt, was bei einer guten Zusammenarbeit von Bund und Ländern im Rückführungsgeschehen möglich ist.“ Der Bremer Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte, nach einer gemeinsamen Lagebewertung mit der Bundespolizei sei entschieden worden, dass die Abschiebung bereits am Samstag erfolgen solle. „Dafür sprach eine Reihe von sicherheitsrelevanten Aspekten.“

Bei der Bewertung des Sicherheitsaspektes spielte auch ein Vorfall in Miris Abschiebehaft eine Rolle. Ein Mann wollte den 46-Jährigen dort besuchen, wurde aber bereits am Eingang ausfällig, als die Polizei ihm sein Messer abnehmen wollte. Er bedrohte die Beamten. Dabei handelte es sich nach Angaben der Sprecherin des Bremer Innensenators ebenfalls um ein führendes Clan-Mitglied. Der Mann sei nicht zu Miri gelassen worden. Bei dem Vorfall sei das hohe Aggressionspotenzial der kriminellen Szene zum Vorschein gekommen. Es sei befürchtet worden, dass der Clan die Abschiebung Ibrahim Miris gestört hätte.

Miris Anwalt Albert Timmer kritisierte die schnelle Abschiebung. „So sollte wohl verhindert werden, dass Herr Miri die Gelegenheit einer einstweiligen Anordnung vor dem Bundesverfassungsgericht nutzen kann“, erklärte er am Samstag.

Das Land Bremen bereitet einen Kostenbescheid für die erste Abschiebung im Juli vor. Bremen fordert von Miri darin eine Summe von mehr als 30 000 Euro zurück. Nach der erneuten Abschiebung droht Miri nach Angaben von Senator Mäurer im Libanon keine Gefahr. Mäurer machte deutlich, dass Miri nicht gut beraten sei, erneut eine illegale Wiedereinreise nach Deutschland zu versuchen. Darauf stehe als Wiederholungstäter ein Strafmaß von mehreren Jahren Haft. Miris Rückkehr nach Deutschland hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt. Als Reaktion auf die illegale Einreise verschärfte Deutschland die Kontrollen an seinen Grenzen.