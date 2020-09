So Läuft Der Einsatz Im Innern: Bundeswehr-Soldaten an der Corona-Front

Berlin /Bremen Ob Corona-Tests bei Urlaubsrückkehrern, Abstriche und Registrierung an Infektions-Hotspots, Beschaffung von medizinischem Material und Schutzkleidung – die Bundeswehr kämpft seit Monaten an der Corona-Front.

Seit Anfang August leisten etwa Sanitäterinnen und Sanitäter der Truppe Amtshilfe am Bremer Flughafen und testen Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf Corona-Infektionen. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt laufe einwandfrei, heißt es aus der Bundeswehr. Die Soldatinnen und Soldaten wurden auch hier eigens auf den Einsatz vorbereitet.

Schon immer Reizthema

Der Einsatz der Bundeswehr im Innern – er ist ein Reizthema, das regelmäßig zu politischem Streit führt und in der Vergangenheit auch für Konfliktstoff in der Großen Koalition sorgte. Innere und Äußere Sicherheit, so sieht es die Verfassung vor, gilt es strikt zu trennen. Doch gibt es Ausnahmen. So sieht Artikel 35, Absatz 1 des Grundgesetzes die Amtshilfe vor. Alle Behörden des Bundes und der Länder leisten sich danach gegenseitig Rechts- und Amtshilfe. Das gilt auch und besonders für die Bundeswehr.

So können Teile der Truppe andere staatliche Stellen bei ihren Aufgaben unterstützen, wenn dort Not am Mann ist und es an Personal und der notwendigen Infrastruktur fehlt. Ob Corona-Krise, Unwetterkatastrophen oder Waldbrände – die Truppe hilft, wenn die Landkreise und kreisfreien Städte einen Antrag an die jeweilige Bundeswehrdienststelle stellen, dieser auch begründet ist und bewilligt wird.

In der Corona-Krise hatte sich das Verteidigungsministerium auf Aufgaben wie Transporte, Aufbau von Feldlazaretten oder Sicherung von Infrastruktur eingestellt. Doch es kam anders. Anfangs ging es um die Beschaffung von Masken und Schutzkleidung für Kliniken und Ärzte, inzwischen vor allem um den Aufbau und die Unterstützung von Testzentren.

15 000 Soldaten stehen seit Ende März für Amtshilfe-Einsätze bereit. Bis zu 800 wurden bis vor Kurzem gebraucht, um bei Personalmangel einzuspringen, etwa an Corona-Hotspots wie im Kreis Gütersloh beim Fleischkonzern Tönnies. Aktuell sind es noch knapp 600. Mehr als die Hälfte leisteten zuletzt Amtshilfe bei den Tests für Reiserückkehrer an Flughäfen, Bahnhöfen und zentralen Busstationen.

Bisher 450 Einsätze

Laut Verteidigungsministerium waren es bisher 450 Einsätze. Die Kosten dafür muss die jeweilige Behörde erstatten, die Amtshilfe beantragt hat. Mit dem Rückgang der Infektionszahlen wurde auch die Zahl der Anträge kleiner.