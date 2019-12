Berlin /Bremen Die Armut in Deutschland geht leicht zurück. Im vergangenen Jahr lebten im Vergleich zum Vorjahr 210 000 Menschen weniger unter der Armutsgrenze. Die Lebensverhältnisse in Ost und West sowie Nord und Süd glichen sich etwas an. Das sind die guten Nachrichten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, der am Donnerstag seinen Armutsbericht 2019 vorlegte. Allerdings sind die Unterschiede im Land noch immer groß. „Deutschland stellt sich als zwischen einzelnen Bundesländern und Regionen nach wie vor tief zerklüftetes Land dar“, heißt es in dem Bericht. Fakten zum Armutsbericht:

• Die geteilte Republik

Bundesweit liegt die Armutsquote bei 15,5 Prozent. Am niedrigsten ist sie im Süden: In Bayern liegt die Quote bei 11,7 Prozent, in Baden-Württemberg bei 11,9 Prozent. Am höchsten ist die Armutsquote in Bremen mit 22,7 Prozent. Auch die Menschen in Ostdeutschland sind häufiger als im Bundesdurchschnitt von Armut betroffen, doch ein Bundesland sticht positiv hervor. „Auffällig ist, dass Brandenburg nach einem kontinuierlichen Rückgang der Armutsquote inzwischen auf Platz Drei des Rankings gelandet ist“, heißt es. Im Westen und Norden liegt die Armutsquote im Mittelfeld, in Niedersachsen etwa bei 15,9 Prozent. Eine Ausnahme bildet aber Nordrhein-Westfalen.

• Das Sorgenkind

Die Forscher heben hervor, dass die Armut in Nordrhein-Westfalen verbreiteter ist als in den östlichen Bundesländern. „NRW hat nicht nur die höchste Armutsquote unter den großen Flächenländern, sondern zeigt im Zehn-Jahres-Vergleich auch die mit Abstand schlechteste Entwicklung“, schreiben die Studienautoren. Das läge vor allem am Ballungsraum Ruhrgebiet, wo die Armutsquote bei mehr als 20 Prozent liegt.

• Die Entwicklung

Die Armut war in den vergangenen zehn Jahren bundesweit nur selten überhaupt zurückgegangen und nie so stark wie im vergangenen Jahr. Nur 2010 und 2017 sank die Armutsquote ebenfalls, jeweils um 0,1 Prozentpunkte. Nun ging sie um 0,3 Prozentpunkte zurück.

• Die Definition

Der Bericht orientiert sich an der Armuts-Definition einer EU-Konvention. Demnach gilt als arm, wer mit seinen finanziellen Mitteln nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Dies können danach nur diejenigen, die mindestens 60 Prozent des mittleren Einkommens des jeweiligen Landes zur Verfügung haben. In Deutschland lag die Armutsschwelle im Jahr 2018 für Alleinlebende bei einem Nettoeinkommen von 1035 Euro, für Paare bei 1553 Euro und für ein Paar mit zwei jüngeren Kindern bei 2174 Euro. Alle, die mit weniger Mitteln auskommen mussten, gelten als arm.

• Die Risiken

Arbeitslose, Alleinerziehende und Menschen mit vielen Kindern sind besonders von Armut gefährdet, ebenso wie Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss und auch mit Migrationshintergrund. Die Armutsquote unter Zugewanderten ging im vergangenen Jahr aber stärker als im Durchschnitt zurück. Die Armut von Rentnern sei in den vergangenen zehn Jahren um 33 Prozent gestiegen, so der Paritätische Wohlfahrtsverband, und damit so stark wie in keiner anderen Gruppe.