Berlin /Brüssel Das klingt nicht gut für Manfred Weber (CSU) auf seinem Weg an die Spitze der EU-Kommission. „Der nächste EU-Chef muss eine Frau sein“, sagt Margrethe Vestager selbstbewusst. Die liberale Politikerin aus Dänemark hat sich als EU-Wettbewerbskommissarin mit Apple, Amazon und Google angelegt und die US-Konzerne zu Milliardenstrafen verdonnert.

• Die Lage

Vestager gilt als harte Rivalin für den CSU-Politiker Manfred Weber in seinem Mühen als Spitzenkandidat der christdemokratischen EVP nach der Europawahl am 26. Mai den scheidenden EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zu beerben. Doch formiert sich Widerstand. Nicht nur bei Vestager. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hält wenig von der Idee, den siegreichen Spitzenkandidaten der Europawahl auch zum Kommissionschef zu küren. „Ich fühle mich daran nicht gebunden“, sagt Macron.

Am Wochenende schmiedete er in Straßburg sein eigenes Bündnis für die Wahl: Renaissance – Wiedergeburt – eine neue liberale Allianz für Europa. Mit an Bord im neuen Bündnis ist auch die FDP. „Große Koalition bedeutet Stillstand auch in Brüssel. Deshalb wollen wir die Mehrheit von Christ- und Sozialdemokraten brechen“, so FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg in Berlin. Auch die liberalen Regierungschefs Luxemburgs, Belgiens und der Niederlande unterstützen Macron. Der Widerstand gegen Weber wächst.

• Webers Unterstützer

In der Union ist die Linie klar. „Wir wollen, dass die EVP die deutlich stärkste Fraktion im Parlament ist. Mit der Stärke der EVP verbinden wir unser Ziel, dass unser Spitzenkandidat Manfred Weber auch Chef der EU-Kommission wird“, sagt CDU-Chefin Annegret Karrenbauer und fügt hinzu: „Das gilt auch für Angela Merkel.“ Gegen die EVP lasse sich die Wahl eines EU-Kommissionschefs nicht durchsetzen, so Kramp-Karrenbauer.

Im Übrigen habe sich das Verfahren schon 2014 mit Juncker bewährt: Der Sieger der Europawahl rückt an die Spitze der EU-Kommission auf. CSU-Vize Weber, 46, ist Spitzenkandidat der christdemokratischen EVP für die Europawahl. „In Bayern daheim, in der Welt zu Hause“ – auf kaum einen CSU-Politiker trifft das mehr zu als auf Weber. Seit 2004 sitzt er im EU-Parlament, seit 2014 führt er die EVP-Fraktion. Doch an den Rändern rumort es. Ungarns Premier Viktor Orban hat Weber die Gefolgschaft aufgekündigt. Demoskopen erwarten ein Erstarken rechter Populisten. Die Mehrheitsbildung im neuen Parlament wird schwierig. Und alte Allianzen wackeln.

• Die Konkurrenten

Auch die Sozialdemokraten setzen sich von Weber ab. „Die Große Koalition in Brüssel ist aufgekündigt. Sie war eine Absprache zwischen Jean-Claude Juncker und Martin Schulz“, sagt Udo Bullmann, der sozialdemokratische Fraktionschef im Europaparlament, unserer Berliner Redaktion. Die Sozialdemokraten wollen im Plenum eine eigene Koalition für ihren Kandidaten für die Juncker-Nachfolge finden: den Niederländer Frans Timmermans. Auf der Suche nach Partnern schielen sie dabei auch auf Macron. „Der sondiert und tendiert dahin, wo er am Ende meisten geboten kriegt“, sagen Brüssel-Beobachter. Doch macht sich Macron mit seiner neuen Allianz unter Sozialdemokraten wenig Freunde. Portugals Premier Antonio Costa schickte eine Grußadresse zum Renaissance-Start in Straßburg. Der ist Sozialdemokrat. „Wir werden Europa aufmischen“, kündigt Belgiens Ex-Premier und Macron-Unterstützer Guy Verhofstadt an. Die alten Fronten bröckeln. Kurz vor der Wahl am 26. Mai kommt Bewegung in Europas politische Landschaft.

• Macrons Motiv

Macrons Frust ist groß. Berlin hat auf die Vorstöße zur EU-Reform aus Paris zurückhaltend reagiert. Erst Bundeskanzlerin Angela Merkel, dann CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Nun hat Macron offenbar genug. Vorige Woche kündigte er eine eigene Klima-Initiative an, sieben andere EU-Staaten waren an Bord, nicht aber Deutschland. Auch in der Juncker-Nachfolge stellt sich Macron gegen Berlin und Weber. Unterstützung kommt von den liberalen Regierungschefs Belgiens, Luxemburgs und Hollands. „Sie können davon ausgehen, dass viele Gespräche laufen, um Mehrheiten zu organisieren“, versucht CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zu beruhigen. In Europa wird gefeilscht, es geht um Posten und Macht.

• Europas Jobbörse

Auf EU-Ebene ist nicht nur die Juncker-Nachfolge offen. Auch der Präsident des Europaparlaments wird neu bestimmt. Zudem steht im Dezember die Nachfolge von EU-Ratspräsident Donald Tusk an. Gehandelt wird auch der eine oder andere, der jetzt gegen Weber poltert wie Hollands Premier Mark Rutte (Tusk-Nachfolge) sowie Margrethe Vestager oder Belgiens Regierungschef Charles Michel (EU-Kommission). Macron liebäugelt mit einem Franzosen als Juncker-Erbe: Michel Barnier. Der Brexit-Unterhändler gehört zwar Webers EVP an. Das muss aber nichts bedeuten. Aufmerksam wird in Brüssel notiert, dass Barnier zuletzt sehr staatstragende Reden hält. Es wird also noch spannend nach der Wahl.

• Der Zeitplan

Umso bemerkenswerter ist der Zeitplan, den EU-Ratspräsident Tusk nun vorlegt. Für den 28. Mai hat er einen Sondergipfel einberufen, um offene Personalfragen zu klären. „Wir brauchen zunächst mal ein gutes Wahlergebnis“, stellt Kramp-Karrenbauer klar. Weber braucht laut EU-Verträgen eine qualifizierte Mehrheit im Kreis der Regierungschefs und die Mehrheit im EU-Parlament. Durch den eilends anberaumten Gipfel bleiben Weber 48 Stunden, um im Parlament eine Koalition zu schmieden. Es geht also um mehr als um Jobs am 26. Mai. Es geht um demokratische Grundregeln in Europa.