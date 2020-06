Finanzen: EU-Beiträge drohen zu explodieren

Berlin /Brüssel In Deutschlands Staatshaushalten leuchten die Zahlen tiefrot – und das vermutlich nicht nur in diesem Jahr. Das gerade erst beschlossene Riesen-Konjunkturpaket zur Überwindung der katastrophalen Folgen der Corona-Pandemie will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) im Rahmen eines zweiten Nachtragshaushalts nun mit 62,5 Milliarden Euro an neuen Krediten finanzieren.

Damit erhöht sich die Schuldensumme des Bundes in diesem Jahr um 218,5 Milliarden Euro auf 1,3 Billionen. Nimmt man noch Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen dazu, wächst der Schuldenberg des deutschen Staates sogar auf mehr als 2,2 Billionen Euro. Die deutsche Schuldenquote steigt damit rasant von zuletzt knapp 60 Prozent auf rund 77 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Und aus Europa kündigen sich derweil für die Zukunft neue hohe Rechnungen an. Auf rund 13 Milliarden Euro jährlich schätzt die Bundesregierung das, was auf Basis aktuell diskutierter Vorschläge aus Brüssel bald an zusätzlichen EU-Beiträgen von Deutschland verlangt werden könnte. Das geht aus ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Gerald Ullrich hervor, die unserer Berliner Redaktion vorliegt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Zwar haben sich die 27 EU-Mitgliedstaaten noch nicht auf einen neuen mittelfristigen Finanzrahmen für die Periode 2021 bis 2027 geeinigt und wollen darüber am kommenden Freitag bei einem Gipfel erneut reden. Doch dass es für Deutschland gerade nach dem Austritt der Briten aus der Union sehr viel teurer werden dürfte, ist unbestritten. Fakten zur aktuellen Finanz- und Haushaltsentwicklung in Deutschland:

• Nachtragshaushalt

Um das geplante Konjunkturprogramm in Höhe von 130 Milliarden Euro zu finanzieren, braucht der Bund weitere Kredite. Scholz plant das mit einem Nachtragshaushalt von 62,5 Milliarden Euro. Dabei kann er noch auf bisher nicht verbrauchte Mittel aus dem ersten Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro zurückgreifen. Dazu muss Scholz erneut die Ausnahmeregelung von der Schuldenbremse im Grundgesetz für Notfälle geltend machen, die die Kreditaufnahme in normalen Zeiten scharf begrenzt. Womöglich muss die Regierung im kommenden Jahr nochmals – also zum dritten Mal nach den beiden Nachtragshaushalten – übermäßig hohe Kredite aufnehmen. Allerdings hilft ihr, dass sie derzeit praktisch keine Zinsen dafür zahlen muss und der Haushalt damit nicht noch zusätzlich belastet wird.

Das Konjunkturpaket führt beim Bund zu einem noch stärkeren Ausgabenanstieg – auf 503 Milliarden Euro – als noch vor wenigen Wochen geplant. Gleichzeitig führt es – zusätzlich zu den wegen des Einbruchs der Konjunktur erwarteten Steuermindereinnahmen – zu weiteren Einbußen beim Geldzufluss in den Kassen. Das gilt nicht zuletzt wegen der geplanten Mehrwertsteuersenkung. Um für einen raschen Einsatz der Mittel zu sorgen, will Scholz seinen Kollegen untersagen, nicht verbrauchte Gelder ins nächste Jahr mitzunehmen.

• EU-Beiträge

Dass die deutsche Beitragsrechnung für die EU in den kommenden Jahren drastisch höher ausfallen wird, ist nicht überraschend. Aktuell allerdings streiten die Union und ihre Mitglieder noch über den mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027. Dass es aber teurer wird, das bestreitet Regierungssprecher Steffen Seibert nicht. „Der grundsätzliche Gedanke, der war klar, und zwar auch schon vor der Corona-Pandemie: Nämlich, dass die deutschen Beiträge zum EU-Haushalt in der nächsten Sechsjahresphase erheblich ansteigen“, sagt er. Das folgt allein schon daraus, dass die Briten ab nächstem Jahr als wichtiger Zahler nicht mehr dabei sein werden, was alle Mitglieder fordert.

Als Anhaltspunkte für das, was auf die Kassen des Bundes zukommt, können neue Zahlen der Regierung dienen. Auf Anfrage des FDP-Europapolitikers Ullrich hin nannte das Außenministerium eine Erhöhung des „durchschnittlichen jährlichen Beitrags Deutschlands zum EU-Haushalt 2021 bis 2027“ von rund 13 Milliarden Euro. Danach würde die deutsche Zahlung um ca. 42 Prozent steigen. Zuletzt zahlte Deutschland nicht ganz 30 Milliarden Euro im Jahr zum Budget. Der deutsche Anteil am EU-Haushalt könnte nach Regierungsdarstellung auf rund 25 Prozent von derzeit knapp 21 Prozent anwachsen.

Der EU-Haushalt für dieses Jahr hat ein Ausgabenvolumen von knapp 155 Milliarden Euro. Allerdings – die Regierungsantwort basiert auf dem Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel vom Fe­bruar und dem angepassten Vorschlag der EU-Kommission vom 27. Mai, der sich auf einer vergleichbaren Größenordnung bewegt.