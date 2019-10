Berlin /Brüssel Annegret Kramp-Karrenbauer hat in dieser Woche viel erreicht – oder angerichtet. Je nachdem, aus welcher Perspektive man es betrachtet. Die Verteidigungsministerin hat die Schlagzeilen in Deutschland bestimmt, sich mit dem Koalitionspartner SPD angelegt, Bündnispartner irritiert, aber Deutschland auch von der Seitenlinie mitten aufs Spielfeld der Syrien-Diplomatie katapultiert. Ob ihr Plan für eine von UN-Truppen gesicherte Sicherheitszone in Nordsyrien tatsächlich irgendetwas bewirkt, ist dennoch völlig offen. Eine Zwischenbilanz:

• USA nicht dabei

Der einzige Verbündete, der sich klar zu dem Vorschlag positioniert hat, sind die USA. Verteidigungsminister Mark Esper sicherte Kramp-Karrenbauer zwar politische Unterstützung zu, machte aber auch klar, dass sie nicht mit einer US-Beteiligung rechnen kann. „Wir beabsichtigen nicht, Bodentruppen oder irgendetwas zu dieser Operation beizutragen“, sagt er.

• Europa wartet

Das bedeutet also, die Europäer müssten es allein richten. Die warten aber erst einmal ab. Beim Nato-Treffen stellte sich keiner der Verbündeten öffentlich hinter den Vorschlag Kramp-Karrenbauers.

• Die SPD schmollt

Die SPD weigert sich weiter, den Plan zu unterstützen. Die Sozialdemokraten ärgern sich darüber, dass Kramp-Karrenbauer ohne jegliche Abstimmung in der Koalition damit vorgeprescht ist. Klare Ablehnung kommt von den Sozialdemokraten allerdings auch nicht.

• Türkei Schweigt

Das größte Problem der AKK-Initiative ist, dass sie so spät kommt. Denn einen Tag nach der Verkündung des Plans haben die Türkei und Russland Fakten geschaffen und sich darauf verständigt, das syrische Grenzgebiet zur Türkei selbst zu kontrollieren.

• Soldaten im Unklaren

Völlig unklar ist, inwieweit sich die Bundeswehr an einer UN-Mission beteiligen würde. Die Oberbefehlshaberin der Truppe, Kramp-Karrenbauer, hat sich dazu noch nicht geäußert. Das habe der Bundestag zu entscheiden, sagt sie. Das stimmt zwar. Die Aufgabe der Bundesregierung ist es aber, dem Bundestag einen Vorschlag zu machen. Aus der CDU wird eine Bundeswehrbeteiligung vehement gefordert. Vom linken Flügel der SPD kommt dagegen schroffe Ablehnung.

Eins hat Kramp-Karrenbauer in dieser Woche auf jeden Fall erreicht. Man kennt sie jetzt auf der internationalen Bühne.