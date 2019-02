Berlin Finanzminister Olaf Scholz (SPD) legt sein spitzbübisches Lächeln auf und sagt hanseatisch kühl: „Er ist ein feiner Kerl.“ Neben ihm sitzt am Mittwoch auf dem Podium Thomas de Maizière (CDU) und lächelt. Er gibt das Kompliment später eher indirekt zurück. „Ich war die Büroklammer. Und du warst der Scholzomat“, so der ehemalige Innenminister. Hier macht sich einer locker. Das Ausscheiden aus dem Amt kann auch von einer Last befreien.

Scholz stellt in Berlin de Maizières neues Buch vor. „Regieren. Innenansichten der Politik“, heißt das Werk. Darin geht es sehr viel um Politik als Handwerk. „Die Teile müssen passen. Manches wird verklebt. Manches geschweißt. Manches hat Bruchstellen“, sagt de Maizière. Der Finanzminister zuckt kurz zusammen mit Blick auf aktuelle Rangeleien in der Großen Koalition um Soli und Grundrente. „Wir haben einen Etat von 350 Milliarden Euro. Wir können alles finanzieren. Nur nicht alles auf einmal“, so Scholz. Nur keine Etatdebatten auf offener Bühne.

De Maizière und Scholz sind in unterschiedlichen Parteien, aber sie verbindet ziemlich viel. „Aktenfresser“ haben sie de Maizière im eigenen Ministerium genannt. Scholz hat als junger Politiker die Arbeitsmarkt-Reformen Gerhard Schröders verteidigen müssen. Wegen seiner gestanzten Formulierungen war er bald der „Scholzomat“. Ein sachlicher Blick ist fürs Image nicht eben förderlich. „Beamte sind Fachmenschen ohne Geist“, hat der Soziologe Max Weber geschrieben und das als Kompliment gemeint. De Maizière und Scholz verstehen das. Beide eint protestantische Ethik: Politik heißt Dienen.

Es braucht gut eine Stunde, bis das Gespräch auf den September 2015 kommt. „Manchmal müssen Sie einsame Entscheidungen treffen“, gesteht de Maizière. Die einsame Entscheidung der Kanzlerin, die Grenzen zu öffnen, hat er als Innenminister umsetzen müssen. Als „Herrschaft des Unrechts“ hat sein Nachfolger Horst Seehofer (CSU) dies kritisiert. „Ehrabschneidend“ hatte de Maizière das nun in seinem Buch genannt. Und er rechtfertigt sich am Mittwoch. „Ich hab das auch schon öffentlich gesagt. Und auch nichtöffentlich vor der CSU-Landtagsfraktion.“ Das war’s zum Thema Seehofer. Aber nicht zum Thema Flüchtlinge.

De Maizière zeigt sich durchaus selbstkritisch. „Wir waren nicht genügend vorbereitet“, gesteht der CDU-Politiker. Er sagt aber auch: Die Politik habe sich „zu sehr von schnell wandelnden Stimmungen leiten lassen“. Für das fehlende Management wird vor allem de Maizière verantwortlich gemacht. Dem neuen Kabinett Angela Merkels gehört er nicht mehr an. Aber zur Kanzlerin schweigt der Ex-Minister. Nur eine Bemerkung lässt er sich entlocken. „Es kann nicht sein, dass sich eine Regierungschefin über einzelne Passagen eines Textes beugt“, so de Maizière. Im Klartext: Merkel muss nicht alles machen.

De Maizière ist Jurist. Er hat sein Buch selbst geschrieben, in einem sehr sachlichen Ton. Persönlich wird’s kaum, dafür gibt’s einen sachlichen Blick in den Maschinenraum der Berliner Politik. Ob er einen Ratschlag habe an die Regierung. De Maizière schüttelt mit dem Kopf und erklärt: „Die sollen das Buch kaufen.“