Bürger befürchten zweite Welle

Berlin Mehr als drei Viertel der Deutschen (77 Prozent) rechnen in der nächsten Zeit mit einer zweiten Welle an Corona-Infektionen. Lediglich 20 Prozent gaben an, nicht mit einer zweiten Corona-Welle mit deutlich erhöhten Infektionszahlen zu rechnen. Das geht aus dem Politbarometer hervor, die die Forschungsgruppe Wahlen für unsere Zeitung und das ZDF ermittelt hat.

• Verhalten

Passend zu dieser Erwartung gelangte erstmals eine Mehrheit (51 Prozent) zu der Einschätzung, dass die Menschen sich in der Corona-Krise „eher unvernünftig“ verhalten. Im Juni hatten mit 33 Prozent noch viel weniger Befragte diese Einschätzung vertreten.

• Maßnahmen

Mit Blick auf die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erklärte eine Mehrheit von 71 Prozent, die Maßnahmen bedeuteten keine starken Einschränkungen für ihr persönliches Leben. Unter den 29 Prozent, die sich durch Corona-Regeln persönlich „stark eingeschränkt“ fühlten, waren vor allem Anhänger der AfD (59 Prozent).