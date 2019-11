Berlin Die Große Koalition will 2020 deutlich mehr Geld für Klimaschutz, Soziales, Verteidigung und Familien ausgeben. Dabei verzichtet sie trotz der angeschlagenen Konjunktur und weniger stark steigender Steuereinnahmen zum siebten Mal in Folge auf neue Schulden. Der Bundeshaushalt sieht Ausgaben von rund 362 Milliarden Euro vor – rund 5,5 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr. Das ergaben die abschließenden Beratungen des Haushaltsausschusses am Freitagmorgen in Berlin. Der Bundestag soll den Haushaltsentwurf nun in der Woche vom 25. bis 29. November verabschieden.