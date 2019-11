Berlin Kanzlerin und Vizekanzler stellen die Halbzeitbilanz der Bundesregierung eher beiläufig vor. Nicht einmal eine eigens dafür einberufene Pressekonferenz halten sie für nötig. Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz (SPD) nutzen die Übergabe des Jahresgutachtens der „Wirtschaftsweisen“ im Kanzleramt, um so nebenbei ein paar Sätze zur Halbzeit zu verlieren. Selbstverständlich sind Koalition und Regierung „arbeitsfähig und arbeitswillig“, versichert die Kanzlerin.

Vieles, was für die Koalition auch typisch ist, steht nicht in der Zwischenbilanz. Etwa die vielen Krisensitzungen, nächtlichen Runden wie etwa zum Klimapaket und Entscheidungen in letzter Minute. Auch vom Zoff, den es reichlich gab, kein Wort. Etwa, dass das Bündnis schon einmal im Frühjahr 2018 fast an Horst Seehofers Forderung nach einer Obergrenze für die Aufnahme von Asylbewerbern gescheitert wäre. Und jetzt schon wieder beim Streit um die Grundrente. Und auch die andauernde Selbstbeschäftigung der SPD nach dem Abgang ihrer Chefin Andrea Nahles und der CDU mit ihrer heftig umstrittenen Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer würde eigentlich zu einem vollständigen Bild des Bündnisses gehören. Und würde wohl ein anderes Licht auf die zwei Jahre werfen.

Doch die Halbzeitbilanz ist ja auch als buchhalterische Auflistung angekündigt worden: Was wurde vom Koalitionsvertrag abgearbeitet – was ist offen?

• Familie und Bildung: Weit vorn in der Zwischenbilanz der Koalition stehen die Wohltaten: mehr Kindergeld, höhere Kinderfreibeträge, höhere Sozialleistungen für Kinder aus ärmeren Familien, Milliarden für die Kitas, Milliarden für die Schulen, damit sie sich moderne Technik zulegen, Fördergelder für Hochschulen und Forschung, die Bafög-Erhöhung und die Einführung eines Mindestlohns für Azubis. Unter anderem eine Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz und ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung sind noch geplant.

• Soziales und Gesundheit: Vom Recht zur Rückkehr von Teil- auf Vollzeit bis zu mehr Weiterbildung, von der wieder hälftigen Finanzierung der Krankenkassen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer bis zu Verbesserungen für die Krankenpflege. Anderes hat die Regierung noch vor, etwa den Missbrauch bei Befristungen von Arbeitsverträgen abschaffen.

• Was wohl nicht kommt: Ein heikler Punkt ist, ob die aufgezählten Vorhaben für eine zweite Hälfte der Legislaturperiode reichen. Lieblingsprojekte von Teilen der Union finden sich nicht in der Bilanz – wie eine Senkung von Unternehmenssteuern oder die völlige Abschaffung des Soli. Und Dinge, die der SPD besonders am Herzen liegen, sind auch nicht enthalten – etwa eine Reform der Grundsicherung, sodass am Ende Hartz IV seinen Schrecken für viele verliert.

• Was den Partnern wichtig ist: Die Stärkung von Wachstum und Innovation angesichts der Konjunkturschwäche – deutliche Signale in dieser Richtung sind vor allem faus Sicht des CDU-Wirtschaftsflügels für die kommenden Monaten zentral. In der SPD erwarten viele deutliche Zeichen für mehr Gerechtigkeit. Ihr Parlamentarischer Geschäftsführer Carsten Schneider meint, das nun im parlamentarischen Verfahren befindliche Klimaschutzgesetz habe eine größere Bedeutung als er noch zu Anfang der Wahlperiode gedacht hätte.

Reicht das der SPD-Basis? Die SPD-Führung will ab Anfang nächster Woche die Halbzeitbilanz analysieren, sodass der Parteitag am 6. bis 8. Dezember eine klare Empfehlung zur Groko bekommt.