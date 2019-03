Berlin Die Ergebnisse sind recht dünn, füllen nicht einmal ein Blatt Papier. Wenig konkrete Beschlüsse, nur vage Absichtserklärungen und die Einsetzung neuer Arbeitsgruppen – dennoch sind alle zufrieden: Beim Etat sei man „auf einem guten Weg“, versichert CSU-Chef Markus Söder am Morgen nach dem Koalitionsausschuss und sieht gute Chancen für eine Beilegung des Streits.

Auch SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ist nach dem dreistündigen Gipfeltreffen optimistisch: „Da sind wir eigentlich durch jetzt“, erklärt sie, spricht vom „Durchbruch“, den es am Abend zuvor im Ringen um Milliarden und dem Etat des Bundes gab. „Anpacken, voranbringen, gemeinsam handeln – das war der Geist“, gerät Nahles beinahe ins Schwärmen. „Die Große Koalition muss jetzt durchstarten“, fordert auch Söder. Und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet mehr: „Das Tempo muss schneller werden“, erklärte sie.

Fünf Wahlen stehen in diesem Jahr an. Da können sich Union und SPD die Fortsetzung von Krisen und Dauerstreit kaum leisten, wollen sie nicht weitere schmerzliche Verluste in Kauf nehmen.

Am kommenden Mittwoch will Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) seine Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2020 und die mittelfristige Finanzplanung vorlegen. Am Donnerstagabend seien die letzten Steine aus dem Weg geräumt worden, heißt es. Einigkeit herrsche darüber, dass es bei der Politik der „Schwarzen Null“ bleibe, keine neuen Schulden aufgenommen und keine Steuern erhöht werden sollen, verlautete aus Teilnehmerkreisen.

Scholz habe versichert, die finanziellen Lasten gleichmäßig zwischen den Ressorts zu verteilen. Die Abstriche beim Wehretat würden womöglich geringer ausfallen als geplant. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) könne für 2020 jetzt mit 45,1 Milliarden Euro rechnen. Geplant waren 47,2 Milliarden, der Finanzminister wollte nur 44,7 Milliarden bereitstellen. Der Konflikt um den Wehretat scheint damit beigelegt.

Es sei ein konstruktives Arbeitstreffen gewesen, versicherten die Koalitionsspitzen am Folgetag. Die Zeit der nächtlichen Krisentreffen sei nun endgültig vorbei.

Kein Schampus, keine Feier zwar am Donnerstagabend in der schwarz-roten Runde unter der Reichstagskuppel auf den Tag genau ein Jahr nach dem Start der Bundesregierung und der Wahl Angela Merkels zur Bundeskanzlerin.

Doch immerhin: Zur Erinnerung gab es zumindest ein neues Gruppenfoto der Koalitionsspitzen um Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz.