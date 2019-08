Berlin Bundestagsabgeordnete haben im vergangenen Jahr mehr Flugzeugmeilen zurückgelegt als im Vorjahr. Im Rahmen ihrer Tätigkeit sind Abgeordnete 2018 rund 9,08 Millionen Meilen (etwa 16,8 Millionen Kilometer) geflogen, wie die Bundestagsverwaltung bestätigte. 2017 waren es demnach noch 7,4 Millionen Meilen. Damit flog jeder der 709 Parlamentarier 2018 im Durchschnitt 13 000 Meilen, was etwa einem Flug von Frankfurt nach Singapur und zurück entspricht. Über die Daten hatten zunächst die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde allerdings noch deutlich mehr geflogen: 2015 legten Bundestagsabgeordnete 11,4 Millionen Flugmeilen zurück, 2016 rund 11,1 Millionen. In der Aufstellung nicht enthalten sind nach Bundestagsangaben die Reisen, die die Fraktionen aus ihren eigenen Mitteln bezahlen, sowie Flüge, die Abgeordnete nicht über das Vertragsreisebüro des Deutschen Bundestages buchen.

Eine CO2-Kompensation finde derzeit nicht statt, erklärte eine Sprecherin. Neun Millionen Flugmeilen schlagen nach Angaben des CO2-Kompensationsanbieters Atmosfair grob mit 4000 Tonnen ausgestoßenem Kohlenstoffdioxid zu Buche. Ein Ausgleich, zum Beispiel durch die Finanzierung von Windkraftanlagen, würde demnach rund 90 000 Euro kosten.

In einer Umfrage unter den Fraktionen gaben nur die Grünen an, dass die Fraktion die Flüge ihrer Abgeordneten in Eigenregie kompensiere. Dagegen sind für die Klimaneutralisierung von Flugreisen der Bundesregierung und der nachgeordneten Behörden 900 000 Euro im Bundeshaushalt 2019 eingestellt.

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) forderte den Bundestag auf, die Dienstflüge von Abgeordneten auszugleichen und klimaneutral zu werden. CO2-Emissionen, die sich nicht vermeiden ließen, sollten mit Klimaschutzprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern kompensiert werden, sagte Müller. Das Entwicklungsministerium werde bis Ende des Jahres klimaneutral.

Auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, forderte einen Klimaausgleich für Dienstflüge. „Union und FDP hatten in der vorletzten Wahlperiode eine CO2-Kompensation für Dienstflüge abgeschafft“, sagte Haßelmann. Auch der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch sprach sich für attraktivere Alternativen zum Fliegen aus.