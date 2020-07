Bundestag: Abstand-Schwund beim Hammelsprung

Berlin Für die einen ist es eine historische Großtat. Kritiker sprechen dagegen von einem schwarzen Tag für den Klimaschutz. Unmittelbar vor Beginn der Sommerpause beschlossen Bundestag und Bundesrat den Ausstieg aus der Kohleverstromung in Deutschland sowie die Abfederung der damit verbundenen Strukturbrüche in den Braunkohlerevieren. Begleitet wurde das von Protesten von Umwelt- und Klimaschützern.

• zu wenig Abstand

Die Abstimmung im Bundestag erfolgte per „Hammelsprung“. Dabei gehen die Abgeordneten jeweils durch Türen, die mit „Ja“, „Nein“ oder einer Enthaltung gekennzeichnet sind. Während des Hammelsprungs hielten sich nicht alle an die Abstandsregeln. Dicht gedrängt waren viele Abgeordnete, als sie durch die Türen gingen. Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) wies mehrfach auf die Abstandsregeln hin. „Die Bundestagsverwaltung hält auch noch Mund- und Nasenschutz bereit für diejenigen, die darauf zurückgreifen wollen.“ Was aber nicht allzu viele Abgeordnete wollten.

Dabei bemüht sich der Bundestag seit Wochen beharrlich um das Einhalten der Abstandsregeln. Für Abstimmungen mit Stimmkarten werden die Urnen grundsätzlich in der Lobby aufgestellt, wo mehr Platz ist. Um Menschenaufläufe zu verhindern, kann die Abstimmungszeit schon mal Stunden dauern.

• Minister zufrieden

Erstmalig in der Welt nimmt mit Deutschland ein Industrieland von Rang damit verbindlich Abschied von der Kernenergie und rund 15 Jahre später auch von der Kohle. „Das fossile Zeitalter geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Zufrieden ist auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). „Das ist vor allem ein guter Tag für den Klimaschutz.“ Ähnlich äußerten sich die Ministerpräsidenten von Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

• Drei Etappenpunkte

Vorgesehen ist das Ende für die Kohle mit der schrittweisen Stilllegung von Kohlekraftwerken bis spätestens 2038. Die erste Anlage, so kündigte der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet an, werde schon Ende dieses Jahres abgestellt. An drei Etappenpunkten 2026, 2029 und 2032 soll dann geprüft werden, ob der Ausstieg generell beschleunigt und um drei Jahre früher abgeschlossen werden kann. Altmaier würde sich das nach eigenen Worten wünschen – ohne dass dafür zusätzliche Entschädigungskosten anfallen würden. Allerdings kommt das Aus für die Kohle den Staat und damit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ohnehin teuer zu stehen.

• Hilfen für Regionen

Zur Abfederung und zum wirtschaftlichen Umbau der betroffenen Regionen sind Strukturhilfen von rund 40 Milliarden Euro über knapp 20 Jahre vorgesehen. Damit sollen neue Institutionen und Betriebe angesiedelt werden. Darüber hinaus erhalten die von den Stilllegungen betroffenen Energiefirmen LEAG und RWE zusammen 4,35 Milliarden Euro an Entschädigungen. Damit wird nach Darstellung der Koalition Rechtssicherheit geschaffen, denn schließlich werde in Eigentumsrechte und erteilte Genehmigungen eingegriffen.

• Debatte

Die Große Koalition argumentiert, sie schaffe etwas „historisch Einmaliges“. Mit den Gesetzen zum Kohleausstieg werde eine Balance zwischen ganz widerstreitenden Interessen hergestellt – denen des Klimaschutzes und der Kohle-Unternehmen mit ihren Beschäftigten sowie den betroffenen Regionen. Für die Kritiker kommt die Abkehr von der klimaschädlichen Kohleverstromung zu langsam und mit einer viel zu großzügigen Entschädigung für die betroffenen Kraftwerksbetreiber.