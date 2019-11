Berlin Ein letztes Mal eröffnet Stephan Brandner am Mittwochmorgen im Saal 2600 des Paul-Löbe-Hauses des Bundestages die Sitzung. Draußen vor der Tür steht ein Dutzend Kameras, und eine Traube von Journalisten wartet auf das Ergebnis, das bereits vorher feststand.

Auf der Tagesordnung steht Brandners Abwahl. Eine halbe Stunde später ist es vorbei. Der AfD-Politiker ist nicht länger Vorsitzender des Rechtsausschusses. Sein Stellvertreter Heribert Hirte von der CDU übernimmt erst einmal. Die Amtsenthebung – ein Novum in der Parlamentsgeschichte. Alle Ausschussmitglieder, außer die der AfD, haben gegen ihren Vorsitzenden gestimmt. Brandner sei nicht mehr tragbar, heißt es, könne das Amt nicht mehr ausüben und den Ausschuss nicht mehr in der Öffentlichkeit vertreten, lautet das Urteil.

Immer wieder hatte Brandner provoziert, Eklats ausgelöst und Grenzen überschritten sowie via Twitter gehetzt. Der 53-Jährige aus Thüringen war schon in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter mit Zwischenrufen aufgefallen und deswegen des Saales verwiesen worden.

Im Frühjahr hatte er in einer Bundestagsdebatte den anwesenden Bundespräsidenten Wolfgang Schäuble angegriffen. Nach dem Anschlag von Halle mit Toten und Verletzten hatte er mit seinen menschenverachtenden Reaktionen auf Twitter für Entsetzen und Empörung gesorgt, war vom Bundestagspräsidenten gerügt worden. Zuletzt hatte es Wirbel um seinen Verbalangriff auf Udo Lindenberg gegeben. Brandner hatte die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Sänger als „Judaslohn“ bezeichnet. Lindenberg hatte zuvor die AfD nach ihrem Wahlerfolg in Thüringen kritisiert.

„Die Abberufung von Brandner ist ein klares Signal gegen Hetze und Hass. Wir geben dem Amt endlich seine Würde zurück“, erklärt Jan-Marcon Luczak, Unions-Obmann im Rechtsausschuss nach der Abwahl. „Es hat sich heute für Herrn Brandner ausgesetzt“, sagt Linken-Rechtsexperte Niema Movassat. Es sei „ein einmaliger Vorgang in der Parlamentsgeschichte“, meint FDP-Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann. Dem seien aber auch Entgleisungen vorausgegangen. Das Votum sei nicht gegen die AfD gerichtet, heißt es. Schließlich können die Rechtspopulisten einen neuen Kandidaten für die Nachfolge und den Vorsitz des Rechtsausschusses stellen.

Brandner sieht sich dagegen als Opfer, seine Abwahl als Vorsitzender des Rechtsausschusses ist für ihn Teil einer „Kampagne gegen die AfD“. Begleitet wird er vor den Kameras von den Fraktionschefs Alice Weidel und Alexander Gauland. „Was hier geschehen ist, ist eine Zumutung für die Demokratie“, schimpft Gauland und sieht einen „Tabubruch“. Die AfD will rechtliche Schritte gegen die Entscheidung prüfen und erwägt den Gang vor das Bundesverfassungsgericht.