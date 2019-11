Aurich/Hannover/Oldenburg

Auricher Windenergieanlagenbauer Enercon rechnet mit weiteren Stellenstreichungen

Der bisher angekündigte Wegfall von 3000 Stellen bei Enercon und seien direkten Zulieferern sei eine „Minimalschätzung“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens an die Landesregierung. Scharfe Kritik an den Plänen der Politik in Sachen Windenergie äußert EWE-Vorstandschef Stefan Dohler.