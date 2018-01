Berlin Die AfD will, dass sich Kinder von Zuwanderern künftig wieder zwischen dem deutschen Pass und der Staatsbürgerschaft ihrer Eltern entscheiden müssen. Mit einem entsprechenden Antrag, den die Fraktion an diesem Freitag im Bundestag erstmals zur Debatte stellt, wollen die Rechtspopulisten auch die CDU vorführen. Die Christdemokraten hatten auf ihrem Parteitag im Dezember 2016 für einen Antrag der Jungen Union gestimmt, der eine Rückkehr zur Optionspflicht vorsah. Diese Regelung, wonach sich die in Deutschland aufgewachsenen Kinder von Migranten mit Erreichen der Volljährigkeit zwischen der deutschen und der ausländischen Staatsbürgerschaft entscheiden müssen, war zwei Jahre zuvor abgeschafft worden. Die CDU-Parteispitze hatte jedoch später erklärt, sie werde die geltende Regelung nicht rückgängig machen.