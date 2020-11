Bundestag: Empörung über Aktion der AfD

Berlin Es sind Szenen, wie man sie im Bundestag noch nicht gesehen hat. Bundestagsabgeordnete und Minister werden im Reichstagsgebäude bedrängt. Vier rechte Störer, die von AfD-Abgeordneten als Gäste in den Reichstag eingeschleust waren, verfolgen Parlamentarier in der Lobby, fragen nach ihrem Abstimmungsverhalten, beschimpfen sie und filmen mit ihrem Handy. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird übel beleidigt.

Kein Abstand, Verbalattacken, Einschüchterungen und massiver Druck, von dem eine Reihe von Abgeordneten berichten. Die Videoaufnahmen werden später in den Sozialen Netzwerken verbreitet. Es ist ein Eklat, „ein Angriff auf den Bundestag“ kurz vor der Entscheidung über das umstrittene Infektionsschutzgesetz am Mittwochnachmittag.

Trotz schärferer Sicherheitsvorkehrungen wegen der Proteste und Demonstranten im Regierungsviertel hatten AfD-Bundestagsabgeordnete dafür gesorgt, dass die rechten Aktivisten in den Reichstag und in andere Bundestagsgebäude gelangen konnten. Laut Bericht der Bundestagspolizei sollen die AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn, Petr Byston und Hansjörg Müller die Störer in den Bundestag gebracht haben.

Kubicki entsetzt

Die Empörung über dieses Verhalten und die Angriffe auf Volksvertreter ist parteiübergreifend groß. Dass es solch eine Bedrohung im Bundestag geben könne, habe er sich nicht vorstellen können, erklärte Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. In seinen 30 Jahren als FDP-Parlamentarier habe er so etwas noch nicht erlebt, sagte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. Viele betroffene Abgeordnete hätten das auch als physische Bedrohung empfunden. Der Liberale kündigte „harte Konsequenzen“ an. Die Störer seien auch in Abgeordnetenbüros eingedrungen, hätten Mitarbeiter bedroht, heißt es.

Der Bundestag will die Störungen durch Besucher mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ahnden – und dabei auch die AfD-Abgeordneten einbeziehen, die diese Besucher eingeladen hatten. Das hat der Ältestenrat beschlossen. An diesem Freitag wird zudem der Bundestag über die Vorfälle debattieren.

Wie konnte es zu den Angriffen kommen? Gibt es im Bundestag ein Sicherheitsproblem? Mehr als 100 Bundestagsabgeordnete forderten Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) in einem Brief auf, die Vorfälle schnell und vollständig aufzuklären und die AfD-Abgeordneten zur Rechenschaft zu ziehen.

Sechs Gäste erlaubt

Im Parlamentsgebäude und in den Büroräumen ist die Bundestagspolizei für den Schutz der Parlamentarier und des Hauses zuständig. Abgeordnete dürfen normalerweise bis zu sechs Gäste ohne Sicherheitsprüfung in den Bundestag mitnehmen. Diese dürfen sich allerdings nicht ohne Begleitung dort bewegen. Am Mittwoch war diese Regelung aufgehoben und nur ein Gast pro Parlamentarier erlaubt und dies nur nach einem Sicherheits-Check.