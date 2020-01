Berlin Die Menschen in Deutschland sollen auch künftig nicht automatisch als Organspender gelten. Allerdings soll eine stärkere Aufklärung mehr Bürger zur konkreten Entscheidung für eine Spende bewegen.

Nach einer intensiven und emotionalen Debatte über Leben und Tod beschloss der Bundestag am Donnerstag eine moderate Neuregelung. Sie sieht auch ein neues Online-Register mit Spende-Erklärungen vor.

In einer aktuellen NWZ-Umfrage haben 61 Prozent der abstimmenden Leser auf die Frage „Würden Sie nach Ihrem Tod Ihre Organe spenden?“ mit Ja geantwortet. 27 Prozent sagten Nein.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die nun beschlossene Reform mit „Tatkraft“ umsetzen, obwohl sein eigener Vorstoß im Parlament scheiterte. Demnach sollten alle Menschen als Spender gelten – außer man widerspricht. Gegen die „doppelte Widerspruchslösung“ waren 379 Abgeordnete, 292 unterstützten sie, drei enthielten sich.

Mit deutlicher Mehrheit setzte sich hingegen der Gegenentwurf einer Gruppe um Grünen-Chefin Annalena Baer­bock durch. In namentlicher Abstimmung erhielt er 432 Ja-Stimmen, 200 Parlamentarier stimmten dagegen, 37 enthielten sich.

Baerbock sagte in der Debatte, abgestimmt werde auch über die Frage: „Wem gehört der Mensch? In unseren Augen gehört er nicht dem Staat, nicht der Gesellschaft, er gehört sich selbst.“ Sie wies Vorbehalte zurück, dass sich an der geringen Spendebereitschaft durch die nun beschlossenen Regelungen nichts ändern würde. Ärzte im Krankenhaus könnten sofort auf das neue Online-Register zugreifen. „Damit ändert sich an dem Hauptproblem, nämlich dass zu wenig gemeldet und transplantiert wird, in der Realität etwas“, sagte sie.

Künftig sollen demnach alle Bürger mindestens alle zehn Jahre direkt auf das Thema Organspende angesprochen werden. Wer ab 16 Jahren einen Personalausweis beantragt, ihn verlängert oder sich einen Pass besorgt, soll Material dazu bekommen. Schon auf dem Amt kann man sich mit Ja oder Nein in das Register eintragen – aber auch später etwa online.

Hausärzte sollen Patienten bei Bedarf alle zwei Jahre über Organspenden informieren und zum Eintragen ins Register ermuntern – aber ergebnisoffen. Grundwissen soll auch Teil der Erste-Hilfe-Kurse vor einer Führerscheinprüfung werden. Im Register soll man Entscheidungen jederzeit ändern können.

Einen Bericht über die Debatte und wie Bundestagsabgeordnete aus dem Oldenburger Land abgestimmt haben, lesen Sie im Innenteil.