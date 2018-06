Berlin Premiere im Bundestag: Erstmals musste Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Abgeordneten am Mittwoch Rede und Antwort stehen. Sie wurde mit teils harscher Kritik konfrontiert, ließ sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Zu 30 Fragen musste sie je eine Minute Stellung nehmen. Ihre wichtigsten Aussagen im Überblick:

• Flüchtlingspolitik

„Wir hatten im Jahr 2015 eine außergewöhnliche humanitäre Situation, in der Deutschland verantwortlich gehandelt hat.“ Auch der Europäische Gerichtshof habe im Juli 2017 die Rechtmäßigkeit des damaligen Handelns bestätigt. „Die politischen Grundentscheidungen waren richtig, aber trotzdem haben wir inzwischen eine Vielzahl von Maßnahmen getroffen, die deutlich machen, dass es sich um eine Ausnahmesituation gehandelt hat.“

• Bamf

„Ich möchte den Bamf-Mitarbeitern (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in ihrer großen Mehrheit danken für ihre Arbeit, denn sie haben in einer außergewöhnlich schwierigen Situation in einer Behörde gearbeitet, die angewachsen ist von etwa 2400 auf über 9000 Mitarbeiter.“ Merkel würdigte die „große Leistung“ des früheren Bamf-Leiters Frank-Jürgen Weise, der „Ordnung und Steuerung hereingebracht“ habe. „Die Aufklärung von dem, was in Bremen passiert ist, ist eine Sache. Die Frage, wie muss das Bamf insgesamt noch besser arbeiten, eine andere – deshalb die Ankerzentren, wo wir die Arbeiten auch besser zusammenfassen möchten.“

• Abschiebungen nach

Afghanisten

„Angesichts der Tatsache, dass die deutsche Botschaft nach dem schweren Anschlag auch wieder besser arbeitsfähig ist, haben wir gesagt, dass die Beschränkungen, die wir auf die Rückführungen nach Afghanistan ausgesetzt hatten, nicht mehr gelten müssen. Der Bundesinnenminister wird das den Ländern auch mitteilen.“

• Europa

Merkel wies den Vorwurf zurück, durch ihre Reformvorschläge die Stabilitätskriterien in der Europolitik zu verwässern. Sie sehe „keine Verwässerung in der Kultur, dass es eine Konditionalität der Hilfsleistungen gibt“. Sie warb für die Einrichtung eines Europäischen Währungsfonds: „Ich glaube, dass es richtig ist, ein Stück Unabhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds zu zeigen. Wir wollen eine starke Europäische Union, eine starke Währungsunion sein. Aber dazu gehört natürlich auch Überwachung, Prävention, und dazu gehören in bestimmten Situationen konditionierte Möglichkeiten, einander zu helfen.“

• Russland

„Die Annexion der Krim ist ein eklatanter Völkerrechtsbruch gewesen“, sagte Merkel. „Deswegen ist der Ausschluss Russlands aus dem G8-Format unvermeidlich gewesen.“

• Dieselkrise

Mit Blick auf das Durchfahrverbot für alte Dieselfahrzeuge in zwei Hamburger Straßen sagte Merkel: „Die Menschen dürfen möglichst wenig betroffen sein.“ Es gehe nicht um flächendeckende Fahrverbote, sondern wie in der Stadt Hamburg nur um punktuelle. „Wir wollen die Beschränkungen so klein wie möglich halten.“

• US-Strafzölle

„Es zeigt sich, dass wir hier schon ein ernsthaftes Problem haben mit multilateralen Abkommen“, sagte Merkel mit Blick auf die Verhängung von Zusatzzöllen auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus der EU, die US-Klimapolitik und das Iran-Abkommen. „Ich bedaure, dass wieder unilateral Zölle erhoben wurden.“

• Einwanderungsgesetz

Die Arbeiten an einem Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz „beginnen jetzt. Es gibt eine hohe Dringlichkeit.“ Merkel ergänzte, der Gesetzentwurf werde „mit Nachdruck und Hochdruck“ bearbeitet.

• Gleichstellung

„Ich bedaure, dass der Anteil an Frauen im Bundestag zurückgegangen ist. Ich glaube, die Männer bedauern das auch.“