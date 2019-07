Berlin Thomas Oppermann macht Druck: Wenn die Union sich bei der geplanten Wahlrechtsreform weiter querstelle, müsse man sich notfalls andere Bündnispartner suchen, droht der Bundestagsvizepräsident und SPD-Politiker dem Koalitionspartner. Keine Reform des Wahlrechts sei keine Option, drängt Oppermann. Eine Änderung des Wahlrechts zur Verkleinerung des Parlaments ohne CDU und CSU? „Das ist eine Provokation, aber kein ernst zu nehmender Ansatz“, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Stefan Müller, und warnt die Sozialdemokraten vor einem Alleingang. Schließlich wäre dies eine weitere schwere Belastungsprobe für die Große Koalition.

Weder SPD noch die anderen Parteien hätten sich bei den zuletzt gescheiterten Reformversuchen kompromissbereit gezeigt, so die Kritik des CSU-Politikers. Ein Vorwurf, den auch Oppermann und die Opposition gegen die Unionsparteien erheben. CDU und CSU hätten sich bisher jedem Kompromiss verweigert, so der Bundestagsvizepräsident. Daher müsse man sich womöglich andere Mehrheiten suchen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte am vergangenen Mittwoch in der Sondersitzung des Bundestages an die Fraktionen appelliert, sich nach der Sommerpause auf eine Wahlrechtsreform zu verständigen, damit die Zahl der Abgeordneten nicht noch weiter wächst.

Zurzeit gehören dem Parlament 709 Abgeordnete an. Damit ist der Bundestag so groß wie nie zuvor und zählt rund 100 Parlamentarier mehr als noch vor zehn Jahren, die Anspruch auf Diäten, Büros und Mitarbeiter haben. Den Löwenanteil machen die Personalkosten von 655 000 Euro in diesem Jahr und 671 000 Euro im kommenden Jahr aus.

Glaubt man den Demoskopen, dann würde im Falle von Neuwahlen angesichts der aktuellen Umfragen der nächste Bundestag sogar noch einmal deutlich größer werden und die Zahl der Abgeordneten auf 870 steigen. Ein Grund dafür ist das Verhältniswahlrecht und die derzeit hohe Zahl an Überhangmandaten, sowie deren Ausgleich seit 2013. Überhangmandate werden vergeben, wenn eine Partei mehr Direktmandate hat, als ihr Sitze nach dem Verhältniswahlrecht zustehen.

Bereits in der vergangenen Wahlperiode war eine Reform des Wahlrechtes gescheitert. Im April konnte sich auch eine von Bundestagspräsident Schäuble eingesetzt Arbeitsgruppe nicht auf einen Kompromiss verständigen.

Auch die Liberalen wollen jetzt eine Änderung notfalls ohne die Union umsetzen. „Beim Wahlrecht strebt man normalerweise einen überparteilichen Konsens an. Die Union hat allerdings nur Vorschläge für die Maximierung ihres eigenen Wahlerfolgs vorgelegt“, erklärt Stefan Ruppert, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Diese Blockade werden wir nicht länger tolerieren“, sagt er. Deshalb würden die Liberalen mit SPD, Grünen und Linken das Gespräch suchen, um an einem Kompromiss zu arbeiten.

Bleibe es beim bestehenden Wahlrecht, werde der nächste Bundestag mit mehr als 800 Abgeordneten noch größer. Dann sei die Arbeitsfähigkeit des Parlaments nicht mehr gegeben und die Kosten würden deutlich steigen, so Ruppert. Als Limit schlagen die Liberalen vor, die Zahl der Wahlkreise auf 250 reduzieren. Die Obergrenze für den Bundestag wären dann 598 Abgeordnete.